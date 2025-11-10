Cómo están los cruces de los playoffs de octavos de final del torneo Clausura a una fecha del final

Al Torneo Clausura le queda solo una fecha para el cierre de la fase regular y los equipos comienzan a sacar cuentas, tanto en la lucha por la clasificación a los playoffs como en la tabla anual, que definirá los cupos a las copas internacionales y los descensos.

En ese contexto, el Superclásico que ayer Boca le ganó a River allanó el camino Xeneize y complicó el del Millonario en su lucha por meterse en la Libertadores del año próximo.

Zona A: donde puede pasar cualquier cosa

En la Zona A el equilibrio y la paridad dominaron desde el arranque. Al nivel de que recién este fin de semana que pasó se confirmaron matemáticamente los primeros clasificados a los playoffs. Ellos son Boca (líder, con 26 puntos) y Unión, escolta con 24.

En cambio, hay 10 equipos con posibilidades de meterse entre los seis que avanzarán a la próxima instancia, y que solo están separados por tres unidades. Ellos son Central Córdoba, Tigre, Barracas y Racing (todos con 22), Estudiantes (21) y Banfield (20).

Con su gran triunfo sobre River, Boca se clasificó a los playoffs del Clausura y a la Libertadores 2026

Hasta el momento, esos serían los ocho clasificados. Sin embargo, el margen de error es mínimo: apenas un punto por detrás aparecen Belgrano, Defensa y Justicia y Huracán (todos con 19, pero el Pirata juega hoy contra el Bicho) y Argentinos, que suma 18 pero hoy juega su partido contra el conjunto cordobés y puede trepar a 21 y desacomodar todo de nuevo.

Con ese panorama, la última jornada puede convertirse en una ruleta. Si se tratara de justicia deportiva, el próximo fin de semana deberían jugarse al mismo tiempo todos los partidos de la zona. Es decir: Boca vs. Tigre, Belgrano vs. Unión, Barracas vs. Huracán, Estudiantes vs. Argentinos, Newell’s vs. Racing, Defensa y Justicia vs. Independiente Rivadavia y Central Córdoba vs. Banfield.

Agustín Colazo celebra un gol de Unión, segundo de la Zona A @clubaunion

El único que falta es Aldosivi, que enfrentará a San Martín de San Juan en el último interzonal, en un partido caliente que puede sentenciar la suerte del Tiburón en su lucha por quedarse en Primera.

Se repite: en esta zona cualquier cosa puede pasar y será vital cualquier triunfo, pero todo indica que los seis clasificados que faltan (entre 10 con posibilidades) y sus posiciones finales se resolverán por diferencia de gol.

Zona B: River, sin margen de error

En la Zona B ya hay cinco equipos que están en los playoffs: Rosario Central (31 y único invicto del torneo), el sorprendente Deportivo Riestra (27, pero juega hoy contra Independiente), Lanús (27), Vélez (25, aunque se mide hoy contra Gimnasia) y San Lorenzo.

Después de perder ante Boca, River quedó sexto en la Zona B y debe ganarle a Vélez en Liniers para clasificarse a los playoffs del Clausura Aníbal Greco - La Nación

A partir de allí, la lucha por los otros tres lugares será punto a punto y gol a gol. River, muy golpeado tras la contundente derrota en la Bombonera ante Boca, aparece sexto con 21 puntos, sin margen de error y con la obligación de ganarle al Fortín en Liniers para no depender de otros resultados.

Detrás se ubica Talleres, séptimo con 20 unidades. En el octavo lugar está San Martín de San Juan con 19, los mismos que Sarmiento, que hoy se estaría clasificando porque de confirmarse el descenso del conjunto cuyano dejará vacante su lugar en los playoffs (no puede ser campeón del Primera un equipo que perdió la categoría).

Pero atención, porque en el puesto 10º, y con posibilidades, está Atlético Tucumán. Y en el 11º aparece Gimnasia, que este lunes recibe a Vélez con en entusiasmo que le generó haberle ganado a River la semana pasada en el Monumental y ya más suelto después de salvarse del descenso en Núñez.

Gimnasia celebró a lo grande ante River el fin de semana pasado y se ilusiona con meterse en los playoffs del Clausura Marcos Brindicci - Getty Images South America

En esta zona también deberían jugarse a la misma hora los siguientes cuatro partidos: Vélez vs. River, Platense vs. Gimnasia, San Lorenzo vs. Sarmiento e Instituto vs. Talleres.

Si el torneo terminara hoy, la fase final del Clausura ofrecería los siguientes cruces:

Llave 1

Partido 1: Boca (1º A) vs. Sarmiento (9º B) *

Partido 2: Rosario Central (1º B) Banfield (8º A)

Partido 3: Unión (2º A) vs. Talleres (7º B)

Partido 4: Riestra (2º B) vs. Estudiantes (7º A)

Llave 2

Partido 5: Central Córdoba (3º A) vs. River (6º B)

Partido 6: Lanús (3º B) vs. Racing (6º A)

Partido 7: Tigre (4º A) vs. San Lorenzo (5º B)

Partido 8: Vélez (4º B) vs. Barracas Central (5º A)

* Se beneficia por el descenso de San Martín de San Juan.

Cuartos de final

C1: Ganador Partido 1 vs. Ganador Partido 8

C2: Ganador Partido 2 vs. Ganador Partido 7

C3: Ganador Partido 3 vs. Ganador Partido 6

C4: Ganador Partido 4 vs. Ganador Partido 5

Todos los partidos de octavos, cuartos y semifinales se jugarán a partido único en el estadio del mejor ubicado, mientras que la final tendrá sede neutral.

A diferencia del Apertura, todas las instancias contarán con tiempo suplementario y penales en caso de empate.

La posibilidad de un nuevo superclásico

En este contexto, es factible que haya un último superclásico en 2025. Boca, puntero de la zona A, podría culminar la etapa regular como puntero y enfrentaría al último clasificado de la otra, un casillero que le cabría a River si se dan algunos resultados.

Como primera medida para que esto ocurra, Boca deberá superar a Tigre y River tiene que caer contra Vélez, pero también necesitarán de otros resultados. Dos de los siguientes tres rivales tienen que ganar y uno no: se trata de San Martín, que enfrentará a Aldosivi; Talleres, que será visitante frente a Instituto, y Sarmiento, que tendrá su compromiso ante San Lorenzo.