A dos fechas del final, cómo están los cruces de octavos de final del torneo Clausura

Al Torneo Clausura le quedan dos fechas para el cierre de la fase regular y los equipos comienzan a sacar cuentas, tanto en la lucha por la clasificación a los playoffs como en la tabla anual, que definirá los cupos a las copas internacionales y los descensos.

En ese contexto, el Superclásico del domingo entre Boca y River aparece como una cita que puede reacomodar el escenario por completo, con un riesgo grande para el Millo en su lucha por meterse en la Libertadores del año próximo.

Zona A: donde puede pasar cualquier cosa

En la Zona A el equilibrio y la paridad dominaron desde el arranque. Al punto que entre el primero (Boca, con 23 puntos) y el noveno (Racing, con 19) hay solo cuatro unidades de distancia. Eso significa que aunque parezca mentira el Xeneize podría quedarse afuera de los playoffs si se combinaran una serie de resultados adversos.

Boca y Unión comparten la cima, aunque el club azul y oro tiene una mejor diferencia de goles. Detrás aparecen Central Córdoba (22), Barracas Central (21) y Estudiantes (21), todos con chances aun de terminar en el primer puesto. Al reducido grupo de clasificados lo completan, por ahora, Banfield (20), Belgrano (19) y Tigre (19).

Boca y Unión lideran la Zona A Walter Manuel Cortina

Sin embargo, el margen de error es mínimo: apenas un punto por detrás aparece la Academia, que también tiene 19, al igual que Defensa y Justicia y Huracán. Y un escalón más abajo está Argentinos Juniors, con 18.

Con ese panorama, la última doble jornada puede convertirse en una ruleta. Racing, por ejemplo, necesita dos victorias y una combinación de resultados favorables para no quedar fuera de los playoffs. Banfield y Belgrano, en tanto, dependen de sí mismos, pero con rivales exigentes en la recta final. Y si Tigre consigue mantener su efectividad en Victoria, puede dar el golpe y meterse entre los ocho mejores.

Se repite: en esta zona cualquier cosa puede pasar y será vital cualquier triunfo, pero todo indica que los ocho clasificados (entre 12 con posibilidades) y sus posiciones finales se resolverán por diferencia de gol.

Racing no puede descuidarse si no quiere quedarse afuera de los octavos de final del Clausura X @RacingClub

Zona B: River y San Lorenzo, al límite

La Zona B ofrece un contraste marcado entre los líderes y el pelotón que lucha por no quedarse afuera. En la parte alta, Rosario Central (30) fue el primer equipo en asegurarse su lugar en los playoffs, con una campaña sólida y un rendimiento que lo mantiene como uno de los candidatos. Detrás se ubican el sorprendente Deportivo Riestra (27), Lanús (26) y Vélez (25), todos ya clasificados.

A partir de allí, la lucha es punto a punto. San Lorenzo (22) logró recuperarse tras un inicio irregular y hoy ocupa la quinta plaza. River (21) aparece sexto, con la obligación de sumar en el Superclásico para no complicar su futuro inmediato.

River está sexto y debe ganarle a Boca para no complicar su clasificación a los playoffs ALEJANDRO PAGNI� - AFP�

Luego aparece San Martín de San Juan (18), pero el equipo cuyano enfrenta una situación particular: si no logra evitar el descenso (hoy comparte el último lugar de la Tabla Anual y de los Promedios con Aldosivi, y ambos bajarían a la Primera Nacional), dejará vacante su lugar en la instancia decisiva. El reglamento no permite que un conjunto ya descendido tenga la chance de ser campeón. En el octavo lugar aparece Talleres, con 17.

La situación del conjunto cuyano favorece directamente a Sarmiento, que con 16 unidades comparte posición con Gimnasia La Plata, pero tiene una mejor diferencia de gol (-5 a -7) y hoy se cruzaría con el puntero de la Zona A (Boca).

Pero con seis puntos en juego no solo el Lobo se entusiasma con meterse en la definición del torneo, sino también Atlético Tucumán e Instituto (los dos con 15), aunque dependen demasiado de lo que ocurra en otros estadios.

Si el torneo terminara hoy, la fase final del Clausura ofrecería los siguientes cruces:

Llave 1

Partido 1: Boca (1º A) vs. Talleres (8º B)

Partido 2: Rosario Central (1º B) Tigre (8º A)

Partido 3: Unión (2º A) vs. San Martín de San Juan (7º B) *

Partido 4: Riestra (2º B) vs. Belgrano (7º A)

Llave 2

Partido 5: Central Córdoba (3º A) vs. River (6º B)

Partido 6: Lanús (3º B) vs. Banfield (6º A)

Partido 7: Barracas (4º A) vs. San Lorenzo (5º B)

Partido 8: Vélez (4º B) vs. Estudiantes (5º A)

* Si San Martín de San Juan desciende no podrá jugar los playoffs y eso alterará los cruces, ya que de acuerdo a las tablas actuales Talleres quedaría como 7º B y jugaría contra Unión y el rival de Boca sería Sarmiento, hoy en el 9º puesto de la Zona B.

Cuartos de final

C1: Ganador Partido 1 vs. Ganador Partido 8

C2: Ganador Partido 2 vs. Ganador Partido 7

C3: Ganador Partido 3 vs. Ganador Partido 6

C4: Ganador Partido 4 vs. Ganador Partido 5

Todos los partidos de octavos, cuartos y semifinales se jugarán a partido único en el estadio del mejor ubicado, mientras que la final tendrá sede neutral.

A diferencia del Apertura, todas las instancias contarán con tiempo suplementario y penales en caso de empate.