Qué pasó con Garnacho

El futbolista de 21 años, Alejandro Garnacho, enfrenta un momento delicado. En Manchester, el entrenador Rubén Amorim no lo tiene en cuenta. En el mercado de pases, el Chelsea duda sobre su compra. En la selección argentina, Lionel Scaloni no lo incluyó en la prelista para los partidos de Eliminatorias Sudamericanas. El último partido del jugador con los “Diablos Rojos” fue el 21 de mayo, cuando disputó 26 minutos en la final de la Europa League frente al Tottenham.

Alejandro Garnacho, jugador del Manchester United, en un momento de incertidumbre sobre su futuro Molly Darlington/Copa - Getty Images Europe

El presente de Alejandro Garnacho

La relación entre el futbolista, el club y el cuerpo técnico del Manchester United se deterioró en los últimos meses. Según la prensa británica, Garnacho expresó su frustración al club y manifestó que prefiere ser vendido antes que permanecer inactivo por un largo período.

Antes del partido del Manchester contra el Arsenal, un mural con su rostro fue vandalizado por los simpatizantes. El propio Garnacho realizó duras declaraciones contra el club y los resultados de la última temporada: “Es duro para todos después de esta temporada que fue una m*****, tanto ahora, al perder la final, como en la liga, que no le ganamos a nadie. La verdad, fue muy duro. Vamos a intentar terminar la temporada y ver qué pasa después”. El hermano de Garnacho, Robert, también expresó su descontento tras la final de la Europa League: “Trabajando como un profesional, ayudando en cada partido, marcando dos goles en las dos últimas finales, sólo para estar en el campo 19 minutos y ser tirado debajo de un autobús. ¡Guau!”.

El mural de Garnacho violentado por los simpatizantes (X: @FabrizioRomano)

Las posibilidades del Chelsea de incorporar a Garnacho

Se rumorea que Garnacho tiene un acuerdo con el Chelsea y rechazó otras ofertas para forzar su traspaso al club londinense, donde compartiría equipo con Enzo Fernández. Sin embargo, la operación presenta obstáculos. El Chelsea necesita aligerar su plantilla para cumplir con el Fair Play Financiero de la Premier League. A su vez, el Manchester United no está dispuesto a vender a Garnacho a bajo precio. El club valora su pase en más de 50 millones de libras esterlinas (67,5 millones de dólares) y considera que su venta ayudaría a equilibrar las finanzas del club.

Garnacho se encuentra en la mira del Chelsea Miguel Oses - AP

La posible salida de Cristopher Nkunku al Bayern Múnich le daría al Chelsea fondos para fichar a Garnacho. No obstante, el club también debería vender a Tyrique George o Nicolas Jackson para concretar la operación. Enzo Maresca, entrenador de los “Blues”, insinuó la necesidad de reforzar la banda izquierda tras la llegada de Jamie Bynoe-Gittens y la presencia de Tyriqe George.

Las chances de Garnacho de jugar el Mundial

La falta de continuidad en su club complica las chances de Garnacho de ser convocado a la Selección Argentina. Su ausencia en la última convocatoria para las Eliminatorias es una señal. Para volver a la selección, Garnacho necesita volver a jugar en un club.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.