Alejandro Garnacho no fue citado y se aleja de Manchester United, pero seguiría en la Premier League

El futuro de Alejandro Garnacho está cada día más lejos de Old Trafford. Ruben Amorim, el entrenador de Manchester United, no tiene en cuenta al argentino.

El gigante británico dio a conocer la lista de 32 futbolistas que viajaron a Estados Unidos para comenzar en ese país la pretemporada. Allí jugarán tres amistosos entre este sábado y el domingo 3 de agosto, frente a West Ham United, Bournemouth y Everton. Más tarde, se medirán con Fiorentina en Old Trafford, en el último ensayo previo al debut en la Premier League. En la nómina decidida por el conductor portugués se destaca la ausencia de Garnacho. No es la primera vez que ocurre, pero esta determinación parece ser la definitiva.

El atacante suele ser una presencia usual en el seleccionado argentino; Lionel Scaloni lo tiene en cuenta desde hace un par de temporadas. Ahora, a los 21 años, debe volver a empezar: no figura entre las ocho alternativas ofensivas del director técnico de Manchester United, que tiene contrato hasta mediados de 2027.

De hecho, viajaron a Estados Unidos jóvenes promesas, como Bendito Mantato (17 años), Chido Obi (17) e Ethan Williams (19). Y las recientes incorporaciones, como Matheus Cunha y Bryan Mbeumo, que se suman a Amad Diallo, Rasmus Hojlund e Joshua Zirkzee. También viajó como parte del plantel Lisandro Martínez, el defensor del seleccionado, recuperado de una grave lesión.

Según algunos medios británicos, el veloz y díscolo delantero seguiría en la Premier League. Aston Villa, Chelsea y Tottenham Hotspur están primeros en la nómina de opciones para Garnacho.

Mientras realiza ejercicios físicos, horas atrás el atacante publicó una historia en Instagram, con un tono enigmático: “No hay secretos. Dedicación y trabajo duro. Ya sabes, ser capaz de hacerlo. Trabajar al cien por cien todo el tiempo. Este es mi secreto”.

Bryan Mbeumo se convirtió en el segundo refuerzo importante de Manchester United en la ventana de transferencias, procedente de Brentford por 65 millones de libras (87 millones de dólares). Se suma a la llegada de Matheus Cunha, de Wolverhampton Wanderers, como parte de la misión de Amorim de renovar el ataque del equipo tras la peor temporada del United en la historia de la Premier League: el equipo terminó 15°, apenas tres puestos encima de la zona de descenso.

Ruben Amorim y Garnacho: una relación prácticamente quebrada en lo futbolístico. Peter Byrne - PA Images - PA Images

“Tan pronto como supe que había una oportunidad de unirme a Manchester United, tuve que aprovechar la oportunidad de firmar por el club de mis sueños, el equipo cuya camiseta vestía cuando crecía”, dijo Mbeumo. “Mi mentalidad es siempre ser mejor que lo que fui ayer. Sé que tengo el espíritu y el carácter para alcanzar otro nivel aquí, aprendiendo de Ruben Amorim y jugando junto a futbolistas de clase mundial”, fue el análisis de uno de los “reemplazantes” de Garnacho.

El monto desembolsado por el internacional camerunés de 25 años sería de 71 millones de libras, unos 95.000.000 de dólares, basado en bonificaciones por rendimiento. Entre los problemas de United la temporada pasada estuvo la escasez de goles y Amorim apunta en esa dirección. Mbeumo anotó 20 en la temporada pasada y Cunha marcó 17. Mbeum fue el cuarto anotador del torneo pasado, superado por Mohamed Salah, Alexander Isak y Erling Haaland. Consiguió 70 tantos en 242 partidos en Brentford en seis años en el club de Londres.

Garnacho y su "reemplazante", el camerunés Bryan Mbeumo, de 25 años, durante un Manchester United vs. Brentford. ap - AP

En comparación, Hojlund y Zirkzee anotaron apenas 18 entre ellos en el United. Que puede sumar a otro centrodelantero antes del cierre del mercado, previsto para el 1 de septiembre.

El ataque va ser reconfigurado por Amorim con las salidas de Marcus Rashford, Jadon Sancho y Antony dos Santos en los próximos días, además de la de Garnacho. Amorim intenta cambiar el rumbo del United después de 12 años sin ganar la liga local.

Garnacho no tuvo una buena temporada; de todos modos, se mantiene anímicamente fuerte, según lo que publica en las redes sociales.

Los Diablos Rojos también establecieron récords para el club no deseados: la mayor cantidad de derrotas en una temporada y la menor cantidad de puntos. Además, no se clasificaron para la Champions League, después de perder la final de la Europa League contra Tottenham. El DT portugués quedó señalado, pero sigue. Garnacho no llegó a torcer el destino.