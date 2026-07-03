Qué radios transmiten el partido de la Selección en vivo

Este viernes 3 de julio se enfrentan la selección argentina y Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026, algo que genera mucha expectativa luego de tres años desde la consagración en Qatar 2022. Con motivo del horario, muchas personas no podrán seguirlo por televisión y se verán obligadas a escucharlo por radio, que en esta ocasión tendrá hasta 5 opciones distintas.

Según informaron las distintas emisoras, habrá un total de 5 radios que llegarán a nivel nacional, por lo que estarán disponibles para todos en la Argentina. De esta manera, cada persona podrá elegir cuál es más de su gusto y son las siguientes opciones:

DSports Radio (FM 103.1): Julián Fernández , Gastón Recondo y Marcelo Benedetto.

(FM 103.1): , Gastón Recondo y Marcelo Benedetto. Radio Mitre (AM 790): Gabriel Anello , Esteban Edul y Marcelo Espina.

(AM 790): , Esteban Edul y Marcelo Espina. Radio Cadena 3 (AM 700 / FM 99.1): Carlos “Bocha” Houriet , Claudio Giglioni y Mauricio Coccolo.

(AM 700 / FM 99.1): , Claudio Giglioni y Mauricio Coccolo. Radio La Red (AM 910): Leonardo Gentili , Gustavo López y Juan Carlos “Toti” Pasman.

(AM 910): , Gustavo López y Juan Carlos “Toti” Pasman. Radio Nacional (AM 870): Daniel Mollo y Carlos “Mono” Navarro Montoya.

Fernández, Anello, Houriet, Gentili y Mollo, los relatores de la selección argentina en radio Redes sociales

Dónde ver el partido en televisión

Tal como ocurrió en 2022, hay muchos canales de televisión que transmitirán el partido de la selección argentina. Al igual que ocurre con la radio, cada persona puede elegir cuál es el relator de su preferencia entre las siguientes cuatro opciones:

Telefe : Pablo Giralt , Juan Pablo Varsky, Sofía Martínez y Manuel Olivari.

: , Juan Pablo Varsky, Sofía Martínez y Manuel Olivari. TyC Sports : Hernán Feler , Ariel Senosiain, Gustavo Lombardi, Gastón Edul y Agustín Fantasía.

: , Ariel Senosiain, Gustavo Lombardi, Gastón Edul y Agustín Fantasía. DSports : Gustavo Kuffner , Martín Palermo, Sergio Goycochea y Narella Senra. Esta señal es retransmitida tanto por TV Pública como por Paramount+ .

: , Martín Palermo, Sergio Goycochea y Narella Senra. Esta señal es retransmitida tanto por como por . Disney+ Premium: Mariano Closs, Diego Latorre y Diego Monroig.

Giralt, Feler, Kuffner y Closs serán los relatores de la televisión Redes sociales

Formaciones confirmadas