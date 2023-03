Qué se sabe hasta ahora de la situación de Brian Fernández

escuchar

El jugador de Colón de Santa Fe Brian Fernández se ausentó de las últimas prácticas de su equipo, y eso no solo motivó su separación del plantel, sino que también lo hizo desaparecer del ojo público por varios días hasta que se presentó en la casa de un familiar el martes. Recientemente, su pareja y madre de su hijo, Araceli Fessia, contó que el delantero pasó “unos días malos” relacionado a un cuadro de adicciones que ya había causado otros problemas para Fernández.

El futbolista con pasado en la liga estadounidense, Defensa y Justicia, Racing y Ferro, entre otros clubes, había regresado al Sabalero para una segunda etapa. Durante su paso previo por el club santafesino, en 2020, y luego de que el jugador se ausentara de las prácticas por una semana, decidieron cederlo a préstamo poco después de su llegada.

La historia pareció repetirse el jueves y viernes pasado, cuando Fernández no se presentó al entrenamiento de Colón de Santa Fe, lo cual hizo que el entrenador Néstor “Pipo” Gorosito y la dirigencia de Colón de Santa Fe decidieran separarlo del plantel. “Le dije que le daba una oportunidad y le di dos... ya está”, dijo tajante el director técnico en una conferencia de prensa en la que le consultaron por la situación del jugador.

Qué pasó con el auto de Brian Fernández

Mientras las preguntas sobre su paradero se multiplicaban, el lunes de esta semana su auto apareció vandalizado, y sin neumáticos, en el barrio Altos del Noguera. Un amigo del jugador contó que al vehículo de alta gama le habían roto los cristales después de que Fernández lo abandonara por quedarse “sin nafta”.

Al respecto, su novia, Araceli Fessia, explicó: “El auto se quedó sin nafta el domingo a la 1 del mediodía en medio de la calle y, cuando Brian está mal, no maneja dinero, por lo que no tenía para cargarle. Me mandó a mí que se había quedado sin nafta y yo con mi grupo de tratantes decidimos no cargarle nafta ni transferirle dinero para que él no siga con el auto. De hecho, no es de él el auto, la Policía mismo lo sabe”.

“Decidimos dejar el auto ahí y que lo roben o lo prendan fuego antes que Brian lo siga usando y nosotros poder perderle el rastro o que desaparezca de verdad”, explicó al conversar con DSports Radio.

Apareció Brian Fernández: ¿Cómo está la salud del jugador de Colón?

Qué dijo la novia de Brian Fernández

Fessia contó que “hay días donde su enfermedad ataca tan fuerte que no se deja ayudar, eso es cuando más se complica”, pero aclaró que tiene un equipo de profesionales que siguen la situación del jugador y que entre todos estuvieron al tanto de sus movimientos: “Gracias a dios nunca le perdimos el rastro, nunca pasó a mayores, y siempre estuvimos con nuestro grupo las 24 horas sabiendo prácticamente todo de él hasta que el mismo dijo ’ayúdenme’”.

El escalofriante relato de la novia de Brian Fernández: "Venimos luchando contra esta enfermedad"

En este sentido, remarcó que la legislación actual deja gran parte de la decisión sobre internarse en el paciente afectado, y añadió: “[Buscar ayuda profesional] se trata mucho de la voluntad propia y, con el tiempo, aprendí que yo sola con mi nene no puedo meterme en los lugares que él se mete y con las personas con las que él se mete, pero nosotros sabemos quién le abre la puerta, dónde está, quién le accede cosas y quién no”.

El día que detuvieron a Brian Fernández por disturbios

En octubre del año pasado, el futbolista había vuelto a quedar en el foco por cuestiones ajenas al deporte luego de que la policía lo detuviera por “desmanes en la vía pública”, ya que lo encontraron arrojando piedras hacia un ómnibus. En aquel entonces, salió a la luz un video en el que se observaba al joven de 28 años semidesnudo y al grito de “no le hice nada”, mientras es detenido por diez efectivos.

Poco después, fue ingresado en un hospital neuropsiquiátrico para tratar sus adicciones. Por ello, la temporada reciente era una nueva oportunidad en una carrera donde la lucha contra la enfermedad del jugador es constante.

Tristísima la situación de Brian Fernández que fue detenido por un problema en la vía pública. Esperemos que pueda curarse. Mucha gente necesita ayuda, tal vez su caso pueda mostrar la amplitud de estos problemas pic.twitter.com/wr32gFNQYe — Philippe del Halcon (@PhilippeHalcon) October 6, 2022

Las idas y vueltas de la carrera futbolística de Brian Fernádez

Brian Fernández debutó en 2012 en Defensa y Justicia, y pronto se volvió titular a fuerza de goles. Con el Halcón de Varela logró el ascenso a Primera División en 2014 en aquel gran equipo dirigido por Diego Cocca, que lo tenía en un tridente ofensivo junto al uruguayo Washington Camacho y Juan Martín Lucero. Su excelente desempeño en aquella temporada hizo que Racing se fijara en él y comprara su pase por un millón de dólares. Fue en esta etapa de su carrera donde se conocieron sus primeros problemas con las adicciones.

A mediados de 2015, dio positivo a dos controles antidoping por cocaína por los que recibió un año y medio de suspensión. Tras esa sanción, pasó por varios clubes, con actuaciones destacadas en Unión La Calera, de Chile, donde marcó 11 goles en 12 partidos y en Necaxa, de México, en el que convirtió 16 tantos en 30 encuentros.

Su talento le abrió una oportunidad en Estados Unidos cuando el Portland Timbers apostó por él. Sin embargo, la franquicia norteamericana decidió romper su contrato luego de que él evadiera un protocolo en contra de las adicciones a las drogas.

Entonces, apareció Colón, club del que Fernández es hincha, y al que se sumó en enero de 2020. En Santa Fe, disputó un total de cinco encuentros y anotó un gol, pero también sufrió algunos conflictos extradeportivos que llevaron a que fuera a préstamo a Deportivo Madryn, primero, y Ferrocarril Oeste, después, paso previo a su actual estancia en Santa Fe cuyo destino permanece incierto.

LA NACION

Temas Agenda