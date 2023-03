Qué dijo la novia de Brian Fernández sobre la salud del jugador de fútbol

escuchar

El futbolista Brian Fernández levantó las alarmas en su club, Colón de Santa Fe, después de ausentarse en dos entrenamientos sin aviso, tal y como indicó el entrenador del equipo, Néstor Gorosito. El lunes se encontró el auto de alta gama del delantero abandonado y vandalizado. El vehículo apareció en el barrio Altos de Noguera con los vidrios rotos y sin neumáticos.

Después de haberse alejado del ojo público por unos días, se supo que el martes se presentó en la casa de un familiar. Ahora está siendo atendido por médicos y psicólogos por su problema de adicciones a las drogas.

Araceli Fessia, su pareja y madre de su hijo de cinco años, Milán, contó cómo intenta ayudar a Brian a luchar contra su problema con las sustancias. “Nosotros estamos hace 8 años con Brian, pero llevamos luchando con esta enfermedad hace 3 años, y es muy fuerte”, comentó la joven de 27 años en declaraciones radiales.

“La realidad es que no está desaparecido. Él nunca estuvo desaparecido y, en el caso que desaparezca, voy a ser yo la que va a informar a los profesionales o la Policía para que salgan a ayudarme. Lo he hecho en varias ocasiones y se ha filtrado hasta las denuncias. Esta vez no hubo denuncia porque no estuvo desaparecido. Sí estuvo en unos días malos, pero ni yo ni los profesionales que me ayudan le perdemos el rastro en ningún momento. No dejamos que corra riesgo”, agregó.

A su vez, dio detalles de cómo convive con la adicción de Fernández y, en ese sentido, criticó la Ley de Salud Mental vigente. “Esta enfermedad trata mucho de voluntad propia y, con el tiempo, aprendí que yo sola con mi nene no puedo meterme en los lugares donde él se mete ni con la gente con la que él se mete. Pero sabemos quién le abre la puerta, sabemos dónde está en todo momento, sabemos quién le accede cosas, quién no, y quiénes son esas personas buenas que continuamente nos dicen ‘mirá, acá está’ o ‘acá lo pueden ver’”, explicó. Y siguió su relato: “Hay días donde su enfermedad ataca tan fuerte que no se deja ayudar, y esos son los días que más se complica. Gracias a Dios, nunca le perdimos el rastro, nunca pasó a mayores y siempre estamos con nuestro grupo 24 horas sabiendo prácticamente todo lo que hace, hasta que él mismo dice ‘Ayúdenme’”.

Brian Fernández junto a su pareja y su hijo, Milán

También explicó cómo fue que el vehículo de Brian Fernández quedó abandonado. “En este caso, gracias a Dios fue rápido. Pidió ayuda el sábado. El auto se quedó sin nafta el domingo a la 1 del mediodía en medio de la calle y, cuando Brian está mal, no maneja dinero, por lo que no tenía para cargarle. Me mandó a mí que se había quedado sin nafta y yo con mi grupo de tratantes decidimos no cargarle nafta ni transferirle dinero para que él no siga con el auto. De hecho, no es de él el auto, la Policía mismo lo sabe”.

Entonces, la joven continuó: “Decidimos dejar el auto ahí y que lo roben o lo prendan fuego antes que Brian lo siga usando y nosotros poder perderle el rastro o que desaparezca de verdad. El auto no quedó en un lugar bueno y la gente lo intentó robar. Lo destrozaron, se robaron una computadora, las ruedas, todo. Ahí lo vio la Policía y un vecino saltó para decir que lo vio a Brian Fernández y saltó todo. Se nos fue de las manos, pero preferimos esto, que salga por todos lados que estaba desaparecido y cómo estaba su auto, antes de que él siguiera manejando”.

“Lo único que tengo para decir es que no agredan mucho y que tengan respeto, porque la familia hace todo lo que tiene a su alcance y mucho más. Brian está contenido y tenemos un grupo de profesionales. Lo voy a ayudar siempre. Ayuden. Esto de agredirlo no contribuye y es algo que nos juega en contra a nosotros porque es triste leer las cosas que nos dicen. Lo hago por mí y por mi hijo. Hoy no lee pero eventualmente va a poder y no quiero que lea todo lo negativo”, concluyó la joven.

