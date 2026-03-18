Qué significa para Venezuela lograr el mayor triunfo deportivo de su historia en medio de la crisis con EE.UU.

En Venezuela, el béisbol no es un deporte, es una religión.

Y en tiempos de crisis, cuando todo se tambalea y no hay certidumbres, el venezolano acude a sus altares, reza a sus santos y les pide “un milagrito”, una alegría que le infunda esperanza.

Este martes, la selección venezolana de béisbol se alzó con el título mundial al ganar por primera vez en su historia el Clásico Mundial de Béisbol.

Y lo hizo en un juego tan histórico como simbólico: derrotó 3-2 a Estados Unidos en Miami.

Ocurre apenas dos meses y medio después de que Estados Unidos atacara el país caribeño y capturara a Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores.

Un tiempo en el que ha cambiado no solo quien encabeza el poder en Venezuela, ahora la presidenta encargada es Delcy Rodríguez, sino también la relación de Caracas con Washington, en una situación aún confusa, a medio camino entre la tutela, como dijo el propio presidente Trump, y la colaboración en un “capítulo en las relaciones históricas entre ambos países”, según dijo Rodríguez.

De hecho, Trump aprovechó el triunfo de Venezuela para volver a bromear sugiriendo que el país sudamericano sea un estado de Estados Unidos.

"Statehood (condición de Estado)“, publicó en su cuenta de Truth Social.

La celebración en Caracas tras saberse el resultado Getty Images

“Una nación que necesita una buena noticia”

Los venezolanos están acostumbrados a la incertidumbre, a emocionarse por una alegría y que se pierda al día siguiente, a vivir partido a partido, como dijo el entrenador argentino Diego Simeone.

Estas emociones llevan agrandadas desde el pasado 3 de enero, cuando desde la lejanía o desde el interior del país vieron cómo el panorama político cambiaba en un instante. Una situación que muchos vivieron con felicidad, pero muchos otros con angustia.

Por el lado de quienes apoyan al chavismo, con la incertidumbre y la angustia de qué puede pasar con el país bajo la tutela de Estados Unidos; para muchos opositores, con la esperanza de ver cambiar el signo político.

Una vez ganado el mundial, el receptor Willson Contreras daba las gracias a todos los venezolanos por el logro.

Christian Suárez toca el tambor en el banquillo Getty Images

“Jugamos para ustedes y por ustedes. Venezuela merecía esta felicidad... Ya saben por qué. Para mí no me cabe el orgullo en el pecho de ser venezolano. Gracias a Dios y a mis padres por ser venezolano y gracias a todos ustedes por el apoyo”, dijo.

En los rituales del equipo antes de cada juego también se sentía el patriotismo.

“Todos son creyentes, católicos y evangélicos. Rezaban guiados por Robinson Chirinos (ex grandeliga y coach del equipo) y Eugenio Suárez”, cuenta Montes.

En una de esas oraciones, el dos veces Manager del Año, Wilfredo Romero, decía: “Permítenos Señor honrarte y permítenos jugar por una nación que nos necesita y necesita una buena noticia, ¡bendícenos como nación y como equipo!, amén”.

Un ritual cultural

Y en los sucesivos juegos en los que la selección de béisbol venezolana fue batiendo en el diamante a sus rivales, también hubo otro ritual que es parte de la esencia más criolla de Venezuela, esa en la que el sincretismo impregna todo.

Si en el rugby se hizo famosa la danza maorí de los All Blacks de Nueva Zelanda, hecha para “intimidar” a los contrincantes, los criollos también hicieron la suya: bailar tambores antes de cada partido.

Es un baile rítmico, vivo, que tiene todo el color y alegría de Venezuela y también una historia que no deja de ser un símbolo más en medio del contexto actual.

Su origen está en la Venezuela ocupada por España, en la que la población afrodescendiente, tanto los esclavizados como libertos, trabajaba en las plantaciones.

En algunas zonas del país el tambor se baila con un pie atrás, reminiscencia de los grilletes y las cadenas.

Esta música y danza afrovenezolanas se pueden ver en celebraciones religiosas como el día de San Juan. También en los ritos de santería, en una boda o en una fiesta. En Venezuela he llegado a ver a gente en corro bailar tambores en una tarde de playa, cerveza en mano.

Los venezolanos bailan tambor en distintas festividades, como esta el 23 de junio en honor a San Juan Bautista, en la localidad de Curiepe Getty Images

Es tan criollo como el #arepapower, la reivindicación del “poder de la arepa”, ese alimento esencial, símbolo de la venezolanidad y que también se hizo viral en estos días gracias a la selección de béisbol.

“Es un juego cimarrón el venezolano. Les pregunté que para qué les servía bailar tambor y me dijeron que para llenarse de energía. Y a la vez, es un relajo muy caribeño”, cuenta Montes.

Explica además que los jugadores, después de varias trabas de sus equipos de origen, fueron al jardín “picados”. “Les quitaron jugadores, no los dejaron jugar por distintos motivos y eso, en el orgullo venezolano, hizo que se picaran más, que se inspiraran más”, cuenta Montes.

Una pasión nacional que empezó hace 85 años

Montes explica que desde el año 1941 no pasaba algo así. Ese año, dice, se armó una selección de beisbolistas amateurs para competir en la serie mundial amateur que se celebró en La Habana, Cuba.

“En ese momento solo se jugaba béisbol en Caracas y en (el estado) Zulia, donde están los campos petroleros. No había liga, nada organizado como en República Dominicana o Cuba. Nadie supo que se habían ido para allá, pero al volver, todo el mundo fue al puerto de La Guaira a recibirlos. Se les conoció como los héroes del 41”, relata Montes.

Es a partir de ese momento cuando los venezolanos se enamoran del juego de pelota.

Y se ve en cualquier esquina del país que, en un momento, “los niños lo convierten en el Yankee Stadium y sueñan son ser grandeligas”.

Pero, aunque ha habido Series del Caribe ganadas y jugadores individuales que han sido muy premiados, como Alfonso Carrasquel o Miguel Cabrera, esto es “el fin de décadas de esperar que nuestro deporte nacional, nuestro pasatiempo, gane algo así de grande”, sostiene la periodista venezolana.

Ella, que ha cubierto a lo largo de su carrera todos los juegos, todos los clásicos, dice que, tras declarase Venezuela ganadora, “no había visto nada así, nunca había visto a tantos hombres grandes en sus leyendas llorando como niños. Fue único”.

Y remarca que todos en el juego decían “esto es por Venezuela. Nos están viendo en Venezuela”.

En un país dividido en pedazos, regada la diáspora por el mundo entero, este logro histórico consiguió unirlos a todos bajo la bandera tricolor.

Como reza el dicho popular: Venezuela, la botaste de jonrón.

BBC Mundo