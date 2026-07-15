Quién es Charlie Heaton, el actor que llevó con el “Pocho” Lavezzi la pelota de Argentina vs. Inglaterra

Antes del comienzo del partido entre Argentina e Inglaterra en la segunda semifinal del Mundial 2026, una secuencia no pasó inadvertida para las millones de personas que se encontraban expectantes a lo que sería un partido clave en el campeonato internacional. Es que junto al Pocho Lavezzi, uno de los protagonistas de Stranger Things ingresó en la cancha con la pelota en mano para representar al seleccionado rival.

Se trató de Charlie Heaton, el actor y músico británico que interpretó a Jonathan Byers en la ficción de Netflix. De esa manera, la atmósfera mística de la producción que gira en torno a los extraños sucesos que mantienen en vilo a los habitantes de Hawkins durante la década de los ochenta pareció trasladarse de inmediato del Mercedes-Benz Stadium de Atlanta al propio campo de juego.

¡HOLA, POCHO! 👋



Lavezzi ingresó, junto a Charlie Heaton, al Mercedes-Benz Stadium para dejar la pelota del partido entre Argentina e Inglaterra. pic.twitter.com/yovSva0QmJ — TyC Sports (@TyCSports) July 15, 2026

Lo que comenzó como un show de tintes hollywoodenses se transformó rápidamente en un drama de alto voltaje. Durante el primer tiempo, el nerviosismo dominó la escena, pero el verdadero “Upside Down” llegó en el segundo tiempo, cuando Anthony Gordon anotó un gol para Inglaterra, lo que dejó a los hinchas argentinos en una pesadilla temporal.

Pero cuando las agujas del reloj corrían y el partido parecía terminarse, apareció Enzo Fernández a los 85 minutos para encender la ilusión, y apenas unos minutos después Lautaro Martínez firmó el 2-1 definitivo, lo que llevó al equipo de Lionel Scaloni a la final, la cual se disputará el próximo domingo junto a España.