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Quién es el hincha de Congo que permanece inmóvil durante los partidos y que estará hoy por primera vez en el Mundial
Este hombre destaca en la tribuna por alentar a su equipo sin gesticular o gritar; apela a la entereza para que el plantel nacional lo entienda como un apoyo firme
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El Mundial 2026 empezó hace semanas ya y desde entonces dejó decenas de imágenes y momentos sorprendentes. Además de los argentinos, que destacan por sobre otras hinchadas, Michel Kuka Mboladinga se convirtió en uno de los protagonistas de los partidos de República Democrática del Congo por su modo de alentar a la selección de su país.
En las redes sociales comenzó a viralizarse la imagen de este hincha, quien en partidos pasados del seleccionado que representa a su país se comportó casi como una estatua, con el brazo izquierdo en alto y sin moverse. Ahora, se espera que esté presente por primera vez hoy en el encuentro de la RD del Congo contra Colombia, que se llevará a cabo a partir de las 23 en Guadalajara.
Kuka Mboladinga se viste de manera excéntrica y no emite gestos. Según dijo en una entrevista con The Wall Street Journal, lo hace para darle “fortaleza emocional” al equipo.
“Así como Lumumba sacrificó su vida por nuestro país, la mía es un pequeño precio a pagar por lo mucho que me importa este equipo”, justificó el hincha, que remitió a la figura del anticolonialista y nacionalista congoleño, el primero en ocupar el cargo de primer ministro de la República Democrática del Congo en la década de los 60.
Kuka Mboladinga ganó relevancia durante la Copa Africana de Naciones de 2025 en Marruecos, donde permanecía inmóvil con el brazo derecho levantado, imitando una estatua de Lumumba en la capital, Kinshasa.
Kuka Mboladinga no pudo estar presente en los primeros dos partidos de RD del Congo en el Mundial 2026 por un inconveniente con su visado. Sin embargo, este martes llegó a tiempo a México para poder alentar a su selección como lo hizo el año pasado.
La vestimenta del congoleño es llamativa. Utiliza zapatos, pantalones ajustados y trajes con colores llamativos que denotan su presencia en las tribunas y en las calles de las ciudades estadounidenses. Incluso, hace días, tuvo una conversación con el alcalde de Atlanta, Andre Dickens.
Este personaje no solo queda en ser un hombre que actúa de manera diferente al resto del público que grita, se emociona o canta. Lo cierto es que el seleccionado de su país lo considera un apoyo emocional fundamental. Véron Mosengo-Omba, presidente de la Federación Congoleña de Fútbol, aseguró: “Mboladinga es un símbolo nacional de resiliencia y orgullo”.
Gracias a su impronta y principios, Kuka Mboladinga logró visibilidad internacional y las marcas de la RD del Congo le propusieron ser el rostro de sus publicidades. Además, firmó contratos para ser el animador del club de fútbol local AS Vita.
“Me quedo inmóvil porque creo que eso le da fortaleza emocional al equipo. Es reconfortante que el público conecte tan fuertemente con nuestro héroe de la independencia, Lumumba. Es maravilloso”, dijo.
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