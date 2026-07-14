Quién es la modelo rusa que revoluciona las redes por su gran parecido a Erling Haaland

De más está decir que, al igual que ocurrió en 2022, en esta Copa del Mundo las redes sociales tienen un rol clave. De hecho, en la previa y por iniciativa del influencer argentino Valen Scarsini, conocido como “elscarso”, el neozelandés Tim Payne pasó de ser el futbolista “menos conocido” del Mundial con 4715 seguidores en Instagram a acumular 5,6 millones. Entre medio de todo el contenido mundialista producido tanto por los jugadores como por los hinchas, hubo uno que combinó un poco de ambos autores. Una joven se volvió viral por nada más y nada menos que su impresionante parecido físico con uno de los favoritos del torneo, Erling Haaland.

Es preciso decir que el futbolista noruego fue una sensación del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México. Si bien su jerarquía individual lleva años evidenciándose en los partidos del Manchester City, en esta oportunidad fue reconocido por un público diferente que quedó maravillado con sus goles. Además, sus dichos sobre Lionel Messi les cayeron muy bien a los hinchas argentinos. Si bien quedó eliminado de la competencia en cuartos de final luego de que Inglaterra le ganara 2-1 a Noruega en el tiempo extra en el partido de los cuartos de final disputado el sábado en el Hard Rock Stadium de Miami, sigue dando que hablar.

Anastasia Kostromitina, una influencer rusa, sorprendió con su parecido con Haaland (Foto: Instagram)

En las últimas horas, la joven rusa Anastasia Kostromitina se volvió furor en las redes sociales por demostrar a través de fotos y videos que es la versión femenina de Haaland. Todo comenzó con un video publicado hace dos semanas en el que su madre preguntó: “¿No creen que mi hija se parece a una persona famosa?”. Acto seguido, Anastasia recreó varias fotos del futbolista e impactó a todos con su innegable parecido físico y consiguió más de seis millones de reproducciones en Instagram.

El video acumuló más de seis millones de reproducciones y los usuarios de las redes sociales coincidieron con el parecido (Foto: Instagram)

“Disculpe, señora, hay un jugador de fútbol llamado Haaland que está tratando de imitarla”; “Erliang, tenés que ver esto”; “¿Es su hermana?“; “Gemelos separados al nacer” y “Haaland en un universo paralelo” fueron algunos de los comentarios que dejaron los usuarios.

Kostromitina hizo varios videos similares recreando momentos virales del futbolista y hasta se puso a comparar imágenes de la infancia de ambos y expresó: “Esto es loquísimo, pero creo que en serio podríamos ser familia”. La repercusión fue tan grande que el sábado fue invitada a ver la semifinal a un bar de Moscú donde, además de lucirse con la camiseta de Noruega, fue invitada al escenario a tocar el bombo.

Anastasia Kostromitina, la influencer que sorprende con su parecido con Haaland

“No esperaba hacerme tan viral, pero las reproducciones siguen creciendo. Siendo honesta, al principio no veía el parecido, no entendía por qué me comparaban con un futbolista y ahora, de alguna manera, estoy en paz con ello. Me lo tomo con humor y puedo bromear sobre este tema”, dijo la joven en un video publicado por El País. “Ahora tengo más trabajo y hago más anuncios, así que creo que es genial”.

Durante las últimas semanas, tanto ella como los usuarios empezaron a etiquetar al delantero en las publicaciones, puesto que, teniendo en cuenta que es un activo usuario de las redes sociales, podría ver alguno de los videos y reaccionar. Hasta el momento, el futbolista, que ya se encuentra en Noruega, no hizo comentarios al respecto.

Anastasia Kostromitina tiene 24 años, es influencer y modelo (Foto: Instagram @nas__kos)

Pero, ¿quién es la doble de Haaland? Anastasia Kostromitina es una modelo e influencer rusa de 24 años. “Acá para pasarla bien”, reza la descripción de su perfil de Instagram, donde acumula 172 mil seguidores. Allí comparte fotos tanto de los eventos a los que asiste como de sus viajes por el mundo y sus entrenamientos de tenis, deporte del que es fanática. En cuanto al modelaje, además de protagonizar varias campañas y producciones de fotos, en marzo desfiló en la Semana de la Moda de Moscú.