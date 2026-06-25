¿Quién es la novia de Neymar? Todo lo que debés saber sobre Bruna Biancardi

El fútbol brasileño volvió a sonreír con la victoria aplastante de la selección verdeamarela por 3 a 0 frente a Escocia, pero la perlita de la noche fue el regreso a las canchas de Neymar, que se robó todos los flashes de la noche luego de perderse los dos primeros encuentros por lesión. Al final del partido, el astro del fútbol se emocionó y fue saludado por su pareja, Bruna Biancardi, y sus hijos, entregando una de las imágenes más tiernas del Mundial hasta ahora.

¡LA EMOCIÓN DE COMPARTIRLO CON LOS SUYOS! Neymar emocionado al reencontrarse con su familia tras volver a jugar una Copa del Mundo.



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Luego de iniciar con ciertas dudas por el empate en el primer partido con Marruecos y aplastar a Haití en la segunda fecha, la selección dirigida por Carlo Ancelotti cerró su participación en el grupo C con una victoria contundente frente a Escocia, que lo vuelve a poner como candidato a ganar la Copa del Mundo.

Más allá del resultado deportivo, los hinchas brasileños festejaron el ansiado regreso de Neymar, que superó una lesión en su gemelo derecho que lo marginó de los dos primeros encuentros. El delantero del Santos entró faltando poco más de 15 minutos y dejó pincelazos de fútbol que ilusionaron a todos con volver a tener su mejor versión en este torneo.

Al finalizar el partido, Ney se emocionó hasta las lágrimas. Este partido significó su regreso a las canchas superando no solo una lesión sino las críticas que le llovieron durante todo el Mundial por las dudas sobre su condición física. El número 10 de Brasil demostró que está vigente y que puede ayudar a sus compañeros en la competición.

El futbolista se emocionó al finaliza el encuentro (Foto: Instagram)

Luego, se acercó hasta una de las tribunas laterales donde lo estaban esperando su pareja Bruna y sus hijos para saludarlo. El saludo de la familia dejó una de las imágenes más lindas de la Copa del Mundo hasta el momento: su esposa lo besó y lo abrazó y luego Ney alzó a sus pequeñas hijas, que estaban eufóricas por la performance de su padre.

Quién es Bruna Biancardi, la pareja de Neymar

Bruna Biancardi tomó notoriedad internacional desde su vínculo con Neymar. La influencer brasileña, nacida el 15 de abril de 1994 en San Pablo, construyó una trayectoria profesional en el sector del marketing y la moda mucho antes de su relación mediática con el delantero del Santos. Hoy suma más de 15 millones de seguidores en Instagram y allí la joven comparte contenido sobre estilo de vida, belleza, viajes y su faceta familiar.

Bruna es una destacada influencer (Foto: @brunabiancardi)

La historia entre ambos comenzó a finales de 2020. El primer encuentro ocurrió durante una celebración de Año Nuevo en la mansión que el futbolista posee en Mangaratiba, Río de Janeiro. Durante meses, la pareja mantuvo el romance bajo perfil, aunque los viajes constantes de ella a París —donde Neymar jugaba entonces— dispararon los rumores. Las sospechas terminaron en agosto de 2021, tras ser fotografiados en Ibiza luego de la Copa América. Con el tiempo, oficializaron el noviazgo, aunque este enfrentó idas y vueltas marcados por las infidelidades del jugador.

A mediados de 2022, el distanciamiento fue evidente cuando ambos dejaron de usar sus anillos de compromiso. La separación resultó breve. A inicios de 2023, la pareja confirmó su reconciliación durante el cumpleaños número 31 del deportista. En abril de ese año, anunciaron la llegada de su primera hija, Mavie, quien nació el 6 de octubre de 2023. Aquel embarazo fue un momento de alta exposición, donde Bruna relató las dificultades físicas del proceso. Poco después, el vínculo sufrió una nueva ruptura tras la confirmación pública de una infidelidad del futbolista con Amanda Kimberlly.

La pareja se encuentra en su mejor momento en este Mundial (Foto: X)

En noviembre de 2023, la modelo confirmó la separación amistosa. Meses más tarde, en julio de 2024, el futbolista anunció el nacimiento de su hija con Kimberlly, Helena, en un evento al que asistió solo con su hijo mayor, Davi Lucca, fruto de su relación con Carolina Dantas. Pese a estas tensiones, el vínculo entre Bruna y Neymar continuó en buenos términos por el bienestar de Mavie. A mediados de 2024, la pareja anunció una nueva oportunidad en su relación.

Poco después, Bruna comunicó que esperaba a su segunda hija con el delantero. En julio de 2025 nació Mel. Desde ese momento, la influencer utiliza sus redes sociales para mostrar su rutina como madre y la dinámica de una familia ensamblada, faceta que ocupa gran parte de su contenido digital mientras acompaña la carrera deportiva de su pareja en su último Mundial.