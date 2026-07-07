Los goles de Cuti Romero, Messi y Enzo Fernández con los que la Argentina remontó el partido ante Egipto

Golpeado en el ánimo y en desventaja ante Egipto por 2-0, la selección argentina buscó el milagro deportivo y, de tanto ir, terminó lográndolo (3-2).

Primero descontó, a los 33 minutos del segundo tiempo, con un cabezazo de Cristian Cuti Romero. Y luego llegó el desahogo con el empate del gran capitán, Lionel Messi, con un zurdazo, a los 38 minutos.

La Argentina dio vuelta un partido increíble en el tiempo agregado, con el reloj marcando los 47 minutos. Tras una recuperación en campo rival, Lautaro Martínez desbordó y envió un centro preciso para Enzo Fernández, que apareció por el medio y conectó de cabeza para vencer a Mostafa Shobeir.

El descuento de Cuti Romero

¡GOL DE ARGENTINA! 🇦🇷 Centro de Leo y el Cuti Romero descuenta de cabeza



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El empate de Messi