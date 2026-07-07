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Video: el emotivo llanto de Messi tras el épico triunfo de Argentina ante Egipto
El capitán de la selección campeona del mundo no pudo contener las lágrimas luego de la agónica victoria y clasificación a los cuartos de final del Mundial
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La selección argentina le ganó 3-2 a Egipto por los octavos de final del Mundial 2026 y Lionel Messi no pudo contener su llanto tras el épico triunfo del equipo de Scaloni para meterse entre los ocho mejores del torneo.
La emoción tuya es la de todo un país. ¡Vamos, capitán! 🇦🇷 pic.twitter.com/K4kjYDVFzF— TyC Sports (@TyCSports) July 7, 2026
En un encuentro en el que Argentina estuvo por debajo en el marcador desde el inicio hasta el minuto 85, todo se le hizo cuesta arriba a los dirigidos por Lionel Scaloni y el segundo gol egipcio parecía sentenciar el futuro de la campeona del mundo en el Mundial. Por eso, tras la ráfaga de anotaciones argentinas y posterior clasificación, la selección consiguió la clasificación y Messi lloró de forma desconsolada.
¡ESAS LÁGRIMAS, LEO! 🥹🇦🇷— DSPORTS (@DSports) July 7, 2026
La emoción de Messi tras la clasificación agónica de Argentina. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/Rc8LNMjZkT
En el momento donde el árbitro francés François Letexier marcó el final del partido, la cámara se quedó con Messi y se pudo observar exactamente cuándo comenzó a llorar: apenas se confirmó la clasificación a cuartos de final. De esta manera, la selección argentina quedó a un encuentro de meterse entre los cuatro mejores y disputar los ocho cruces posibles.
¡¡LAS LÁGRIMAS DE MESSI PORQUE ESTAMOS EN CUARTOS!! 🩵🤍 pic.twitter.com/mCiTPq32wb— TyC Sports (@TyCSports) July 7, 2026
Esta emoción de Lionel Messi no hace más que evidenciar lo que todos tienen en la cabeza: son los últimos partidos del rosarino en la selección argentina. De haber perdido ante Egipto, la Scaloneta se despedía del Mundial y, probablemente, el capitán hubiera dado su último adiós a la Albiceleste. Ahora, a la espera de conocer si el enfrentamiento será ante Colombia o Suiza, hay gran expectativa por el futuro del combinado nacional.
Así fue el partido de Messi ante Egipto
El capitán de la selección argentina llegó al partido de octavos de final del Mundial con siete anotaciones y ninguna asistencia, por lo que había mucha expectativa por el rendimiento de la Scaloneta ante Egipto y el público se llevó una dura sorpresa en el “primer cuarto”, es decir antes del cooling break.
A los 15 minutos del primer tiempo, Egipto abrió el marcador y luego, a los 21′, le atajaron un penal a Messi, lo que generó un clima de mucho temor por el futuro de Argentina en el Mundial. Al momento del segundo tanto africano, todas las cámaras se fueron con el rosarino y se pudo observar una evidente cara de bronca por lo que le tocaba vivir.
Así, a los 79′ del partido, Messi tiró un centro que fue conectado por Cristian Romero de cabeza y sirvió para el descuento que luego iba a ser fundamental para darlo vuelta en una ráfaga. Casi de inmediato, tras una serie de rebotes dentro del área, Gonzalo Montiel llegó a pasarle la pelota atrás para que el rosarino patee con todas sus fuerzas y anote el 2-2, con lo que rompió un increíble récord: es el primer jugador que convierte en seis partidos consecutivos de eliminación directa en la Copa del Mundo.
¡¡¡NO PODÍA FALTAR EL TUYO CAPITÁN!!! ¡¡GOLAZO DE LEO MESSI PARA EL 2-2 DE ARGENTINA VS. EGIPTO!!— SportsCenter (@SC_ESPN) July 7, 2026
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Por esta razón, una vez que Enzo Fernández anotó el 3-2 final, los minutos pasaron hasta que Letexier pitó el final y Messi no pudo contener sus lágrimas por poder continuar en el Mundial 2026, con el sueño de poder ser bicampeón del mundo para conseguir la cuarta estrella de Argentina.
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