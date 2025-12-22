LA NACION

Dónde ver en directo online los premios Olimpia 2026

La ceremonia que reconoce a los mejores deportistas argentinos del año se lleva a cabo este lunes 22 de diciembre en la Usina del Arte

Franco Colapinto ganó el Olimpia de Oro en 2025; este año también se perfila como uno de los candidatos
Nicolás Suárez

Este lunes 22 de diciembre, el Círculo de Periodistas Deportivos llevará a cabo la gala anual de los premios Olimpia para reconocer a los mejores atletas argentinos del 2025 en 43 disciplinas. El evento comienza a las 21 en la Usina del Arte de la Ciudad de Buenos Aires, con transmisión televisiva a cargo de TyC Sports.

Esta edición llega con novedades significativas, entre ellas la incorporación de una nueva categoría: eSports. Además, aparece por primera vez el Premio Inspiración, una distinción que será votada por el público y que incluye una beca anual para el desarrollo deportivo del ganador. Por último, habrá reconocimientos y menciones especiales:

  • Olimpia de Brillantes
  • Olimpia Infinito
  • Premio Inspiración
  • Argentinos Juniors 1985
  • Selección Argentina Femenina de Beach Handball

Cómo ver online los Premios Olimpia 2025

La ceremonia que reconoce a los deportistas argentinos más destacados del año se llevará a cabo este lunes en la Usina del Arte de la Ciudad de Buenos Aires. Inicia a las 21 (horario argentino) y se podrá ver en vivo por televisión a través de TyC Sports.

  • TyC Sports.

Todos los nominados a los Premios Olimpia 2025

  • Ajedrez: Ernestina Adam, Sandro Mareco, Faustino Oro
  • Artes Marciales Mixtas: Lucas Ganin, Ailín Pérez, Kevin Vallejos
  • Atletismo: Florencia Borelli, Joaquín Gómez, Elián Larregina
  • Automovilismo: Agustín Canapino, Nicolás Cavigliasso, Franco Colapinto
  • Básquetbol: Facundo Campazzo, Luciana Delabarba, José Vildoza
  • Billar: José Oliva, Valentino Oliveto, Luisina Ponzio
  • Bochas: Lucas Hecker, Candela Molina, Carmelo Retamar
  • Boxeo: Evelin Bermúdez, Fernando Martínez, Kevin Ramírez
  • Canotaje: Aramis Sánchez Ayala, Manuel Tripano, Agustín Vernice
  • Cestoball: Selene Casemayor, Santiago Díaz, Micaela Guimarey
  • Ciclismo: Julieta Benedetti, Eduardo Sepúlveda, Lucas Vilar
  • Deportes de invierno: Alma Ameigeiras, Francesca Baruzzi, Franco Dal Farra
  • Equitación: Manuel Chechic, Matías Larocca, Hernán Mones Ruiz
  • Esquí náutico: Eugenia De Armas, Francisco Giorgis, Tobías Giorgis
  • Esgrima: Catalina Sol Borrelli, Isabel Di Tella, Augusto Servello
  • eSports: 9zteam, Shindengg, Leviatangg, Kkruesports, Bestia_corp y Teamisurus -el ganador lo elige el público en una votación-.
  • Fútbol: Ángel Di María, Lautaro Martínez, Leandro Paredes
  • Futsal: Nelson Barrientos, Juan Cruz Freijo, Lucas Granda
  • Gimnasia: Lucía González, Julieta Lucas, Daniel Villafañe
  • Golf: Ángel Cabrera, Ricardo González, Emiliano Grillo
Emiliano Grillo es uno de los tres que pelean por quedarse con el Olimpia de Plata 2025 en golf
ANDY LYONS - GETTY IMAGES NORTH AMERICA
  • Handball: Pedro Martínez, Diego Simonet, Rosario Urban
  • Hockey sobre césped: Juana Castellaro Morello, Nicolás Della Torre, Tomás Santiago
  • Hockey sobre patines: Constantino Acevedo, Luciana Agudo, Gonzalo Romero
  • Judo: Mariano Coto, Tomás Quinteros, Galo Villavicencio
  • Karate: Juan Ignacio Gallardo, Kevin Joaquín Molina, Micaela Pacheco
  • Lucha: Camila Amarilla, Agustín Destribats, Iván Llano
  • Motociclismo: Luciano Benavides, Marco Morelli, Valentín Perrone
  • Natación: Macarena Ceballos, Agostina Hein, Ulises Saravia
  • Pádel: Delfina Brea, Federico Chingotto, Agustín Tapia
  • Paralímpicos: Iñaki Basiloff, Mariela Delgado, Brian Impellizeri
  • Patín: Facundo Nieva Biza, Abril Ortega, Juan Segundo Rodríguez
  • Pato: Justo Bermúdez, Martín Lemme, Facundo Taberna
  • Pelota: Facundo Andreasen, Santiago Andreasen, Lis García Calderón
  • Remo: Santino Menín, Luna Mongelot, Fernando Álvarez, Agustín Anesse, Martín Mansilla, Marcos Rojas
  • Rugby: Santiago Carreras, Juan Cruz Mallía, Julián Montoya
  • Softbol: Luciano Biondi, Violeta Figueroa, Nahuel Sáenz
  • Taekwondo: Ignacio Espíndola, Mateo Di Leo, Brenda Ruiz Díaz
  • Tenis: Francisco Cerúndolo, Solana Sierra, Horacio Zeballos
  • Tenis de mesa: Horacio Cifuentes, Ana Codina, Santiago Lorenzo
  • Tiro: Joaquín Cisneros, Julián Gutiérrez, Fernanda Russo
  • Turf: Kevin Banegas, Francisco Goncalves, Martín Valle
  • Vóleibol: Bianca Cugno, Luciano De Cecco, Agustín Loser
  • Yachting: Chiara Ferretti, Francisco Guaragna, Catalina Turienzo
