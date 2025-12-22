Dónde ver en directo online los premios Olimpia 2026

Este lunes 22 de diciembre, el Círculo de Periodistas Deportivos llevará a cabo la gala anual de los premios Olimpia para reconocer a los mejores atletas argentinos del 2025 en 43 disciplinas. El evento comienza a las 21 en la Usina del Arte de la Ciudad de Buenos Aires, con transmisión televisiva a cargo de TyC Sports.

Esta edición llega con novedades significativas, entre ellas la incorporación de una nueva categoría: eSports. Además, aparece por primera vez el Premio Inspiración, una distinción que será votada por el público y que incluye una beca anual para el desarrollo deportivo del ganador. Por último, habrá reconocimientos y menciones especiales:

Olimpia de Brillantes

Olimpia Infinito

Premio Inspiración

Argentinos Juniors 1985

Selección Argentina Femenina de Beach Handball

Cómo ver online los Premios Olimpia 2025

La ceremonia que reconoce a los deportistas argentinos más destacados del año se llevará a cabo este lunes en la Usina del Arte de la Ciudad de Buenos Aires. Inicia a las 21 (horario argentino) y se podrá ver en vivo por televisión a través de TyC Sports.

Todos los nominados a los Premios Olimpia 2025

Ajedrez: Ernestina Adam, Sandro Mareco, Faustino Oro

Artes Marciales Mixtas: Lucas Ganin, Ailín Pérez, Kevin Vallejos

Atletismo: Florencia Borelli, Joaquín Gómez, Elián Larregina

Automovilismo: Agustín Canapino, Nicolás Cavigliasso, Franco Colapinto

Básquetbol: Facundo Campazzo, Luciana Delabarba, José Vildoza

Billar: José Oliva, Valentino Oliveto, Luisina Ponzio

Bochas: Lucas Hecker, Candela Molina, Carmelo Retamar

Boxeo: Evelin Bermúdez, Fernando Martínez, Kevin Ramírez

Canotaje: Aramis Sánchez Ayala, Manuel Tripano, Agustín Vernice

Cestoball: Selene Casemayor, Santiago Díaz, Micaela Guimarey

Ciclismo: Julieta Benedetti, Eduardo Sepúlveda, Lucas Vilar

Deportes de invierno: Alma Ameigeiras, Francesca Baruzzi, Franco Dal Farra

Equitación: Manuel Chechic, Matías Larocca, Hernán Mones Ruiz

Esquí náutico: Eugenia De Armas, Francisco Giorgis, Tobías Giorgis

Esgrima: Catalina Sol Borrelli, Isabel Di Tella, Augusto Servello

eSports: 9zteam, Shindengg, Leviatangg, Kkruesports, Bestia_corp y Teamisurus -el ganador lo elige el público en una votación-.

Fútbol: Ángel Di María, Lautaro Martínez, Leandro Paredes

Futsal: Nelson Barrientos, Juan Cruz Freijo, Lucas Granda

Gimnasia: Lucía González, Julieta Lucas, Daniel Villafañe

Golf: Ángel Cabrera, Ricardo González, Emiliano Grillo

Emiliano Grillo es uno de los tres que pelean por quedarse con el Olimpia de Plata 2025 en golf