Quiénes son los 100 deportistas mejor pagados del mundo y qué lugar ocupa Lionel Messi

El basquetbolista estadounidense LeBron James (Los Angeles Lakers, en la NBA) encabeza el ranking de los deportistas que más dinero ingresaron en la última temporada. “King James” embolsó US$ 126,9 millones de dólares entre sueldos (US$ 36,9 millones) y contratos publicitarios (US$ 90 millones). Lo sigue el argentino Lionel Messi, quien percibió un total de US$ 122 millones de la moneda estadounidense. La Pulga cobró US$ 72 millones entre sueldos y premios de PSG, su club en Francia, y recibió otros 50 millones gracias a sus auspiciantes. El tercer escalón del podio en el relevamiento realizado por el portal especializado Sportico.com es ocupado por el portugués Cristiano Ronaldo, de Manchester United. CR7 cobró US$ 60 millones en salarios y otros 55 millones por parte de sus sponsors.

Tanto La Pulga como Ronaldo mantienen el mismo puesto que tenían el año pasado en el ranking . LeBron James, en cambio, estaba quinto y logró escalar posiciones hasta quedarse con la cima de la tabla. Hace doce meses, ese lugar le correspondía al luchador Conor McGregor, quien ahora descendió hasta el puesto 22 con US$ 52 millones (32 millones en premios y 20 millones por publicidad).

Por debajo de James, Messi y Cristiano Ronaldo completan el Top 10 el brasileño Neymar (compañero de la Pulga en PSG, percibió US$ 103 millones entre salarios, premios y contratos publicitarios), el boxeador mexicano Saúl Canelo Álvarez (US$ 89 millones en total), el basquetbolista Stephen Curry (Golden State Warriors, US$ 86,2 millones), su colega Kevin Durant (Brooklyn Nets, US$ 85,9 millones), el tenista suizo Roger Federer (US$ 85,7 millones), el basquetbolista James Harden (Philadelphia 76ers, US$ 76 millones) y el golfista Tiger Woods (US$ 73,5 millones).

Entre las mujeres, la primera en aparecer es la tenista japonesa Naomi Osaka (puesto 20), quien sumó US$ 53,2 millones entre premios en efectivo (US$ 1,2 millones) y contratos publicitarios (US$ 52 millones). Mucho más atrás, en el 52do lugar de la tabla, está Serena Williams, con US$ 35,3 millones. Ellas son las únicas dos representantes femeninas en un Top 100 dominado por los hombres.

Los encargados de la investigación destacan que los cien deportistas que más dinero recibieron en la última temporada “ practican diez deportes diferentes y, en conjunto, percibieron un total de US$4500 millones entre salarios, premios en efectivo y contratos publicitarios en los últimos doce meses” . Según el portal Sportico.com, que realiza el relevamiento año a año, esta cifra implica “un aumento del 6% en relación a los números de 2021″.

El caso de Federer, sumado a los de las dos únicas mujeres del Top 100 (Osaka y Serena Williams) es particular: los tres son tenistas y jugaron poco y nada durante la última temporada. Sin embargo, la enorme cantidad de dinero que embolsan a través de sus patrocinantes les permite estar en el ranking de los deportistas mejor pagados del mundo. Las marcas, evidentemente, confían en su poder de atracción pese a que no estén todo el tiempo en los courts. Federer y Williams, de hecho, son los únicos entre los 100 que cobraron menos de un millón de dólares netos en la última temporada por su tarea deportiva.

Curiosidades del ranking

Los autores del relevamiento señalan que el límite para ingresar al selecto “club de los 100″ se incrementó entre 2021 y 2022 en 3,6 millones de dólares: pasó de US$ 26 millones a US$ 29, 6 millones. El último integrante de la tabla es el basquetbolista canadiense Andrew Wiggins, de Golden State Warriors en la NBA, quien sumó a su cuenta bancaria US$ 29,6 millones. Los bonus de los contratos en los jugadores de la NFL de fútbol americano, sumados al incremento en los sueldos de la NBA propiciaron que esas dos ligas estadounidenses acaparen la mayoría de los 41 nuevos integrantes del listado.

La NBA es la liga con mayor cantidad de representantes entre los multimillonarios: 36. Le sigue la NFL, con 25. Luego aparecen el fútbol (13) y el béisbol (12). En el otro extremo, la MMA (McGregor) y el cricket (el indio Virat Kohli, con US$ 33,9 millones, ocupa el puesto 61) aportan un solo representante al ranking. Si se filtra por nacionalidades, en cambio, están representados 24 países. Sin embargo, Estados Unidos acapara la enorme mayoría de los multimillonarios: tiene 69 deportistas entre los 100 mejor pagados del mundo. Muy lejos, le siguen Reino Unido (cinco) y Francia (cuatro). Messi es el único representante argentino en el ranking.

Deportistas mejor pagados por disciplina

Básquetbol: LeBron James (Estados Unidos), US$ 126,9 millones

Fútbol: Lionel Messi (Argentina), US$ 122 millones

Boxeo: Saúl "Canelo" Álvarez (México), US$ 89 millones

Tenis: Roger Federer (Suiza), US$ 85,7 millones

Golf: Tiger Woods (Estados Unidos), US$ 73,5 millones

Fútbol Americano: Matthew Stafford (Estados Unidos), US$ 86,2 millones

Automovilismo: Lewis Hamilton (Inglaterra), US$ 54 millones

Lucha: Conor McGregor (Irlanda): US$ 52 millones

Béisbol: Mike Trout (Estados Unidos), US$ 49,5 millones

Cricket: Virat Kohli (India), US$ 33,9 millones

Cómo se hizo el listado

Sportico.com, el portal que publicó el Top 100 de los deportistas que más dinero embolsaron en la última temporada, explicó: “Nuestras estimaciones se basan en ganancias de 12 meses entre junio de 2021 y mayo de 2022. El salario y el premio en dinero en efectivo incluyen todas las bonificaciones pagadas durante ese tiempo, incluidos los fichajes, los incentivos, los playoffs y el pago del Juego de Estrellas”. El portal agregó: ”Los ingresos por patrocinios incluyen ganancias de patrocinios, licencias, regalías, apariciones, diseño de campos de golf, medios, acuerdos de libros y concesionarios de automóviles de marca”.