Quiere ser presidente de un club de primera pero cometió un pifie insólito sobre Oscar Ruggeri: “¿Quién atajó los penales en el Mundial 90?”

La figura del mítico defensor de la selección argentina, Óscar Ruggeri, fue traído al tapete en un debate acalorado de la televisión ecuatoriana. Dicha mención se dio en el programa Debate de Fútbol por la señal de DirecTV, donde el periodista José Carlos Crespo dialogaba con José Auad, uno de los candidatos para la presidencia del club Emelec de Ecuador.

El comienzo de la entrevista lo tuvo como protagonista a José Auad, quien era interpelado por un séquito de periodistas en el estudio de televisión y comenzó a responder las inquietudes. En primer lugar -respecto al motivo de su visita- comenzó a detallar cómo será su proyecto institucional en el club de la Primera División de Ecuador y quién, en primera medida, será el entrenador que asuma a cargo del plantel profesional.

Entre los dos planes que se barajaron estaban la figura del histórico delantero Hugo Sánchez y el orientador táctico Jorge Fossati. “Por intermedio de mi representante tomé contacto con Sánchez, quien me interesa por su estilo de juego”, detalló y recibió una reprimenda de Crespo, quien aseguró que no dirige desde 2009 y sus últimos trabajos no estuvieron a la altura de las circunstancias.

A medida que siguió el desarrollo de la charla, el candidato presidencial empezó a detallar probables refuerzos del equipo y puntualizó en la zona del arco, como un punto débil del Emelec. Con el objetivo de apuntalar el puesto con un nombre del continente europeo, empezó a relatar diferentes sucesos que lo llevaron, curiosamente, a rememorar una circunstancia del Mundial 1990 donde la Argentina clasificó en una historia serie de penales contra Italia de la mano de un inspirado Sergio Goycochea.

El furcio de un candidato a presidente del Emelec al confundir a Ruggeri como arquero Video: @josecarloscresp

Con nombre y apellido, el invitado nombró a Pedro Ortiz como titular y a un arquero de origen búlgaro -del cual no mencionó el nombre- como una alternativa. Muy seguro de sus convicciones, desafió al periodista con una pregunta, que escondió dos furcios importantes que lo dejaron expuesto: “Vamos a ver si sos un hombre de fútbol: ¿te acordás cuando Argentina salió campeón, quién era el arquero titular y después Ruggeri tapó el penal?”.

Al instante, sin derecho a que se pueda corregir, José Crespo fue lapidario: “Era Goycochea, no Ruggeri. Usted dice que es un hombre de fútbol y no sabe quién es”. La charla continuó y finalmente Auad quiso referirse a la lesión de Nery Pumpido y a Goyco como el arquero suplente que se convirtió en héroe.

Además, en otro detalle que no se mencionó en la transmisión, la selección argentina no salió campeón en esa cita mundialista, sino que fue Alemania por 1-0 en la final con el tanto de Andreas Brehme, lo que le concedió un subcampeonato a la Albiceleste conducida por Carlos Salvador Bilardo y que tuvo a Diego Armando Maradona entre sus filas.