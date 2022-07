Ricardo Gareca no sigue en Perú: estadísticas y logros resonantes del entrenador argentino que hizo historia con la selección incaica

La era de Ricardo Gareca en la selección de Perú llegó a su fin esta semana después de siete años porque el entrenador no llegó a un acuerdo para renovar su contrato con la Federación Peruana de Fútbol (FPF), que le propuso bajar entre un 30 y 40 por ciento su sueldo según informaron medios incaicos. Aunque todavía no se oficializó, es un hecho que el Tigre no sigue en el combinado albirrojo de cara a la Copa América 2024 y las eliminatorias para el Mundial 2026 que compartirán Canadá, Estados Unidos y México.

Entre abril de 2015 y junio de 2022 dirigió 96 partidos y cosechó 39 victorias, 23 empates y 34 derrotas. Cosechó el 48,6% de los puntos (140 sobre 288).

Perú cortó en Rusia 2018 una racha de 36 años sin mundiales, razón por la que adoran al Tigre

Clasificó a Perú al Mundial Rusia 2018 , donde quedó eliminado en la primera fase. Su combinado quedó afuera de Qatar 2022 al perder uno de los repechajes frente a Australia por penales el 13 de junio pasado. Ese fue su último encuentro al frente del equipo.

Perú en Rusia 2018

El combinado albirrojo integró la zona C, donde consiguió dos derrotas y una victoria y se despidió en la primera fase. Marcó dos tantos y recibió la misma cantidad.

vs. Dinamarca 0-1

0-1 vs. Francia 0-1

0-1 vs. Australia 2-0 (André Carrillo y Paolo Guerrero)

Con la participación de Perú en Rusia 2018, terminó el primer contrato de Gareca como director técnico. La FPF le renovó el vínculo a cambio de 300 mil dólares por mes, aunque durante la pandemia de coronavirus se lo redujo en un 25%. Entre 2019 y 2022, en su segundo ciclo, percibió alrededor de 14 millones de dólares, mucho más que los 4.800.000 de la moneda estadounidense que cobró entre 2015 y 2018.

Ricardo Gareca logró casi el 50% de los puntos en juego en el seleccionado de Perú Ariana Cubillos - AP

Perú en la Copa América con Gareca

En cuatro torneos dirigió 23 duelos de los cuales ganó nueve, igualó siete y cayó en otros tantos.

Perú en eliminatorias con Gareca

En el camino a Rusia 2018, fue quinto en las eliminatorias de Sudamérica con 26 puntos producto de siete victorias, cinco pardas y seis caídas. Tuvo que disputar el repechaje contra Nueva Zelanda y se impuso por un global de 2 a 0 (0 a 0 de visitante y 2 a 0 de local).

Perú en amistosos internacionales con Gareca como DT