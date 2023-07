Rafael Nadal compartió una tierna foto familiar con su mujer y su bebé desde un imponente paisaje

escuchar

Siempre celoso de su intimidad, tal vez por su alejamiento parcial del tenis, Rafael Nadal decidió en estas vacaciones abrir la puerta de su familia. Dos semanas atrás, en pleno Wimbledon, el deportista balear publicó una foto en traje de baño, apoyado sobre la baranda de una embarcación. Ahora, el 14 veces ganador de Roland Garros compartió una tierna foto familiar, y publicó un video desde el Canal de Corintio, en Grecia.

“Buenos días. Por ahora disfrutando el mar y unos días de desconexión total con mi familia. ¿Os mantengo al tanto de mis vacaciones?”, les preguntó a sus seguidores dos semanas atrás. Por supuesto, los usuarios no tardaron en responderle que sí, e incluso, algunos de ellos le manifestaron que preferían saber sobre su vida antes que ver Wimbledon sin que él esté presente.

En cualquier caso, luego de la coronación de su compatriota Carlos Alcaraz en el césped del All England, Nadal interrumpió sus días de descanso para felicitarlo por su conquista: “Enhorabuena. Nos has dado una alegría inmensa hoy y seguro que nuestro pionero en el tenis español, Manolo Santana, también ha estado animando allá dónde esté como miembro de Wimbledon al que hoy te has unido. Un abrazo muy fuerte y a disfrutar del momento ¡¡¡Campeón!!!”, escribió, junto a una imagen del número uno del mundo.

Este jueves, el tenista de 37 años fue aún más allá, y subió una foto donde se lo ve, de espaldas, con su esposa, Xisca Perelló, y su hijo, Rafael Jr. Los tres se encuentran sobre una imponente embarcación, propiedad del jugador, y con una vista de privilegio.

Mientras tanto, en sus historias, subió un video, filmado por el propio Rafa, atravesando el espectacular Canal de Corintio, cuyos muros, compuestos de roca caliza y una incipiente vegetación, alcanzan los 79 metros de altura. El agua, en tanto, se adivina cristalina.

La ausencia de Nadal se hace sentir entre los seguidores del tenis. “El tenis no es lo mismo sin ti”, “”No puedo esperar a verte de vuelta en el circuito”, fueron algunos de los afectuosos mensajes que recibió el ganador de 22 Grand Slam.

¿Messi o Ronaldo? La inesperada pregunta que recibió Nadal

Sorprendido en la vía pública por un fanático, Rafael fue consultado por su preferencia futbolística entre dos de los mejores jugadores de la historia: Lionel Messi o Cristiano Ronaldo. Mirando a los ojos a su interlocutor, el español fue tan implacable como en sus mejores épocas en el polvo de ladrillo y no lo dudó. “Messi es mejor”, contestó en inglés.

Acto seguido, para no herir susceptibilidades, el laureado tenista manorquí aclaró que es “fanático del Madrid”, club del que el futbolista luso es goleador histórico. Esta no fue la primera muestra pública de admiración por parte de Nadal a Messi. Cuando ambos fueron nominados al Premio Laureus como “mejor deportista del año”, Rafa se rindió ante los pies del capitán de la selección argentina y, arrobándolo, dijo que era el merecedor del galardón.

