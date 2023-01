Rally Dakar. En quads, Argentina y Francia tienen un duelo mundialista como en Qatar 2022

escuchar

Tienen apellidos de futbolistas mundialistas, pero no miden sus habilidades en un estadio. La montaña, las piedras, la arena y el desierto son los escenarios que deben sortear para esbozar una sonrisa, la que refleja que cumplieron con la tarea. Los partidos no se dividen en dos tiempos de 45 minutos, no hay suplementarios ni definiciones desde el punto penal. El desafío se extiende durante 15 días, con 14 de competencia y uno de descanso.

El objetivo, sin embargo, es el mismo: levantar la Copa del Mundo o el Touareg es sinónimo de victoria. La Argentina y Francia protagonizaron la final más dramática y cambiante de la historia de los mundiales en Qatar 2022, mientras que Manuel Andújar (que no es Mariano Andújar) y Alexandre Giroud (que no es Olivier Giroud) tomaron el legado futbolístico y son los actores principales en quads, después de la segunda etapa del Rally Dakar 2023.

Alexandre Giroud, el campeón defensor se impuso en la segunda etapa y pasó a comandar la clasificación general en quads Prensa Dakar

El Sea Camp quedó en el pasado, la aventura se internó en territorio saudita en una expedición que empezó a recorrer la montaña. La trepada alcanzó los 1300 metros de altitud y las pistas estrechas se expresaron como un reto. Los quads debutaron en el Rally Dakar en 2009, cuando la carrera más exigente y peligrosa del planeta desembarcó en Sudamérica, pero Andújar y Giroud se impusieron en 2021 y el año pasado, respectivamente, en la segunda y tercera experiencia en Arabia Saudita.

Últimos ganadores, calibran desde el comienzo de la competencia una batalla a hierro corto: el argentino ganó el primer especial, mientras que el francés dominó el segundo y cuando los aventureros arribaron a Al’Ula el cronómetro determinó que es el líder de la clasificación general, con un tiempo de 11 horas 16 minutos 34 segundos. El escolta del campeón defensor es el piloto de Lobos, que padeció una penalización de un minuto y sufrió un retraso con el corte de la cadena: la reparación le demandó siete minutos y desarticuló el plan de atacar a Giroud en el final de la etapa.

Dominante en varios tramos del especial de 590 kilómetros, de los que 430 fueron cronometrados y los restantes 160km resultaron de enlace, Andújar se frustró en el epílogo de la jornada. “Un recorrido muy difícil, con muchísimas piedras. Dicen que podría ser la más complicada del rally. Venía muy bien, al frente, pero a falta de 30 kilómetros corté la cadena y perdí siete minutos armando la de auxilio. Pero esto es día a día, cuenta la obra final, y lo más importante es que seguimos en carrera”, señaló Andújar, que la primera vez que compitió en Arabia Saudita, en 2019, tuvo el mismo problema y en la misma etapa. Aquel percance le demandó una hora y media, un tiempo que prácticamente lo condenó a olvidarse de pulsear por la victoria y del podio. Finalizó cuarto.

El lobense, de 26 años, compite con un casco con los colores de la bandera argentina, pero que también tiene un dibujo de Lionel Messi besando la Copa América. Fanático de Boca, club del que es socio desde los tres años, cuando se consagró en 2021 llevó el escudo xeneize estampado en las mangas y también decoró la parte superior del protector de cabeza. Los distintivos futbolísticos no lo desenfocan a Giroud, que rompió la hegemonía sudamericana en 2022 y le devolvió la alegría a los europeos que antes dejaron su sello con el checo Josef Machacek, el polaco Rafal Sonik y el ruso Serguéi Karyakin.

La victoria del año pasado tuvo un valor sentimental para Giroud: su padre Daniel fue el primer piloto de completar la travesía en quads, 25 años antes. Con Andújar rivalizan en la pista desde que el Rally Dakar se mudó a Medio Oriente: en 2021, el francés fue el piloto de la categoría que más especiales ganó, pero una roca destrozó las esperanzas y le liberó el camino al argentino para el éxito. El destino revirtió las cartas en 2022: un accidente, también con una piedra, le impidió al lobense revalidar el título y el galo, de 41 años, se adueñó del Touareg.

La tercera etapa los conducirá desde Al’Ula a Ha’il, un camino de 669,15km para que Andújar y Giroud vuelvan a desafiarse.