Rating. Cuánto midió del debut de la selección argentina en el Mundial Sub-20 versus Cuba

A pesar del bajo encendido por el que está pasando la televisión abierta, el fútbol sigue generando expectativa entre el público. Para muestra basta recordar que el encuentro en el que River no pudo con el Palmeiras, en la Copa Libertadores, cosechó 15 puntos, a pesar de que también se transmitió en Fox Sports y Disney+. Este sábado comenzó la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA y lo puso en el aire Telefe. El partido inaugural entre Chile y Nueva Zelanda obtuvo un promedio de 2.9 puntos. Por eso, todas las miradas estaban puestas en la performance de la selección argentina, en su debut frente a Cuba.

A las 19.30 comenzó la previa con un de piso 2.4 puntos y llegó a los 3.7, con Sofía Martínez desde el campo de juego. En esa franja se impuso la película de eltrece, La guerra del mañana, con 4.0. A las 20 con los relatos y comentarios de Pablo Giralt y Juan Pablo Varsky, el partido arrancó con 4 puntos, liderando el horario. La albiceleste de Diego Placente, a los 3 minutos, convirtió el primer gol de la mano de Alejo Sarco. El rating subió a los 6.6 con la polémica por la expulsión de Santiago Fernández. A pesar de ello, casi en el final del primer tiempo Dylan Gorosito puso en el encuentro 2 a 0. Luego descontó el conjunto cubano con el gol de Karel Pérez.

La selección sub 20 salió a la cancha con todos sus titulares disponibles JAVIER TORRES - AFP

Este torneo, que le permitió a la audiencia disfrutar a las talentosas promesas del fútbol argentino, opacó a los demás programas del prime time. La marca máxima de la primera etapa fue de 8.8. El cine de eltrece, que por lo general obtiene buenos números de rating, esta vez sólo pudo crecer en el entretiempo y llegar a los 4.9 puntos, seguido por GPS en América con 2.0, el Nueve con Imagen de Moda marcó 0.7 y la Televisión Pública con Se siente Argentina 0.2.

El segundo tiempo arrancó con un piso de 7.2 puntos. Esta es la primera fecha del Grupo D, zona que también integran Italia y Australia. Con varias tarjetas amarillas para el equipo cubano, el encuentro trepó a los 9.4, liderando la franja.

Teo Rodriguez Pagano durante el partido ante Cuba Andre Penner - AP

A pocos minutos del final, Ian Subiabre marcó el 3 a 1 para la albiceleste. El miércoles la selección enfrentará a Australia y concluirá el sábado contra Italia. Avanzan a octavos de final los dos primeros de cada una de las seis zonas y los cuatro mejores terceros. El pico del encuentro fue de 9.7 puntos.

Pasadas las 22, comenzó Por el mundo con el buen piso de 7.3 puntos que le dejó el partido. Marley junto a Robertito Funes Ugarte visitaron Corea. Desde este país fascinante, recorrieron los tratamientos de belleza más novedosos y los supermercados con los productos de lujo más impactantes. Además, visitaron el Lotte World Tower, el edificio más alto de Seúl. Jugaron al Juego del Calamar, disfrutaron del k-pop coreano y tomaron tragos servidos en zapatos, en el bar más original del lugar.