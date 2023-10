escuchar

SANTIAGO DE CHILE.- Rayssa Leal no estuvo vestida de hada, pero igualmente encantó a toda la Explanada de Deportes Urbanos de Santiago, en el Estadio Nacional, sede principal de los Juegos Panamericanos que abrieron en Chile este viernes. No tenía un vestido azul ni un tutú con brillos, tenía una bandera de Brasil que la abrazaba y pines que colocaba en su vestimenta a modo de recuerdo. No fue viral, pero fue brillante y casi nadie resistió a llevarse alguna imagen tomada con un teléfono propio. Rayssa, una de las grandísimas deportistas a observar por muchos años, se coronó en Santiago 2023, en la primera participación del skateboarding callejero en el calendario panamericano y, lógicamente, en su primera participación en esta cita. Con 15 años y un carisma que parece imán.

La brasileña se impuso con un puntaje de 236.98, por delante de su compatriota Pamela Rosa, con 211.34 y la estadounidense Paige Heyn, con 176.35 (la argentina Aldana Bertrán terminó sexta entre nueve competidoras, con 102.49) y subió a lo más alto del podio. Es casi el mismo mérito que puso en su vitrina hace dos años, en los Juegos Olímpicos de Tokio que se realizaron en 2021 a raíz de la pandemia por el Covid-19. Entonces, ganó la medalla plateada en su debut en la máxima cita multidisciplinaria del deporte, en el estreno de su deporte en la competencia y se convirtió en la atleta brasileña más joven en ganar una medalla olímpica. Un talento atroz que quedó evidenciado este sábado en la Explanada de Deportes Urbanos y que puso al público a vibrar con cada “pirueta” a bordo de su patineta. Los hinchas brasileros que coparon las gradas no se querían ir, permanecieron luego de la premiación y la distancia que ella puso con sus rivales fue contundente. Entre tanto, Rayssa también compite con varones, lo cual eleva su nivel notoriamente. Tiene condiciones que no son comunes.

La skater brasileña generó suspiros de admiración con su performance en el debut de la disciplina en Chile CHRISTIAN ZAPATA/SANTIAGO 2023 via PHOTOSPORT - PHOTOSPORT CHILE

De ser primera, sabe mucho. De ser pionera, ni hablar. A los 11 años se transformó en la skater callejera más joven del mundo y en agosto de 2021 consiguió un puntaje de 8.5 en la Street League Skateboarding (SLS) femenina, la marca más alta de la historia. Antes que ella, ninguna otra mujer había dado un giro de 360° seguido de una maniobra de baranda en una competencia oficial. Si este deporte fuese gimnasia, el ejercicio debería llevar su nombre. Sólo por dimensionar. Es, además, la campeona mundial, y uno de los símbolos de la nueva generación, la más joven, la más fresca y la que le imprime oxígeno al universo olímpico con las disciplinas que se incorporan de a poco y que tienen un claro fin de acercarlas al mundo del deporte. Este, que surgió en las calles y hoy tiene un desarrollo notorio de alto rendimiento, es uno de ellos.

“Felicidad, sólo felicidad”, repite Rayssa en la zona mixta de Santiago 2023, el lugar en el que los deportistas, después de competir, se encuentran con la prensa. Sonríe y bromea, acepta regalos, y después le acomoda el pelo a su compatriota y compañera Pamela Rosa, a la que destronó de los primeros lugares con su irrupción, antes de la premiación. “Quiero seguir siendo una niña”, declaró después de aquel logro olímpico que la puso en el primer plano. Y es esa niña. Tan niña que en plena competencia agarra, como algunas de sus rivales, el teléfono mientras espera el turno de partida. Es una postal de las nuevas generaciones y un símbolo del skateboarding, de juventud y mundo propio.

Los fans brasileños no se querían ir del estadio antes de conseguir el saludo de su gran figura joven MARTIN BERNETTI - AFP

La estrella brasileña nacida en Imperatriz, considerada en el selecto grupo de las 10 atletas mujeres más chicas en edad a seguir en estos Juegos, se hizo viral a través de un video cuando tenía 7 años, cuando maniobraba con su patineta sobre una escalera, vestida con un traje similar al de una princesa y por el que la llamaron “el Hada del Patinaje”. No tenía varita mágica pero fue tocada por una: el patinador Tony Hawk, leyenda de su deporte, fue quien compartió ese documento audiovisual que transformó la vida de Rayssa, impresionado por verla hacer un heelflip (uno de los trucos básicos del skatebording) tras un par de intentos fallidos.

“Normalmente, los pequeños se inspiran de los mayores, no al contrario. Escuchar que inspiré a atletas es genial. Creo que es por mi valentía, mi edad y por ser una niña en un deporte que estaba tan marginado”, dijo hace un tiempo, mientras reflexionaba en cómo evitar la presión de los logros con el contrapeso que implica representar a su país, una potencia en el deporte. Este sábado de dio la primera medalla dorada a Brasil e inauguró el conteo en un medallero que probablemente sea de los más fructíferos al final de la competencia. Pero sobre todo, le puso su brillo a Santiago 2023, a los Juegos que ya vieron en acción a una de sus grandes figuras. El hada que ya no se viste como tal, pero encanta de igual manera.

Rayssa Leal, su compatriota Pamela Leite y Paige Heyn conformaron el podio de skateboarding callejero PABLO VERA - AFP

