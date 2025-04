Real Madrid vs. Barcelona, en vivo: la final de la Copa del Rey

Termina el primer tiempo

Barcelona le gana a Real Madrid por 1 a 0 al término del primer tiempo. La única polémica: había penal contra Vinicius en la última acción de la primera mitad, pero el delantero había empezado la acción en posición adelantada.

PT, 44′ Una carambola

Se salva el Madrid una vez más: una carambola, después de un córner, deriva con la pelota chocando con un palo. Casi grita el elenco catalán el segundo.

PT, 38′ Bien abajo, mal arriba

Real Madrid no entusiasma, sobre todo, por el ataque: Vinicius está atado. Lo sostiene Rüdiger, un gladiador en las zonas bajas.

PT, 38′ Abrumador

Barcelona domina en todos los sectores del campo de juego, Real Madrid no encuentra la pelota.

PT, 28′ Gol de Barcelona

Pase de Yamal, definición espectacular de Pedri, de la medialuna, directo al ángulo. Gana bien Barcelona.

PT, 19′ Yamal, muy cerca

El zurdazo de Lamine Yamal cruzado, venenoso, pasa a centímetros del palo más lejano de Courtois. Barcelona avanza, aún sin peligro elocuente.

PT, 11′ Mendy, afuera

Ferland Mendy se lesiona luego de un choque con Julés Kounde y queda tendido. Al parecer, puede ser una molestia muscular. Lo reemplaza Fran García, de 19 años.

PT, 7′ El árbitro, presionado

Ricardo De Burgos Bengoetxea, el juez del partido, está en el foco de todos. Se nota la tensión en cada uno de sus fallos.

Empieza el partido

Se juega el clásico mundial: Real Madrid se cita con Barcelona, bajo una máxima tensión.

16.51 Barcelona, confirmado

16.47 Real Madrid, confirmado

16.41 El escándalo IV

Javier Tebas, el presidente de la federación española, cargó contra Real Madrid y su presidente, Florentino Pérez, sin nombrarlos explícitamente. “No le gusta Tebas porque no le hace lo que él quiere. No le gusta Ceferin porque no hace lo que él quiere. No le gusta Louzán porque no hace lo que él quiere. No le gustan los comentaristas de TV porque no dicen lo que él quiere. No quieren que se avance en la reforma arbitral porque no es la que él quiere”, escribió, durísimo.

16.31 El escándalo III

Para poner fin a los rumores, Real Madrid emitió un comunicado oficial en el que confirmó que nunca se planteó la posibilidad de no presentarse. “Ante los rumores que han surgido en las últimas horas, el Real Madrid C. F. comunica que nuestro equipo nunca se ha planteado renunciar a jugar la final de mañana”, señaló este viernes en sus redes sociales.

16.21 El escándalo II

La controversia se inició debido a un video del canal oficial de Real Madrid, en el cual citaban los antecedentes de De Burgos Bengoetxea con los dos conjuntos más populares de España: “Con el colegiado vasco, el Real Madrid tiene tan solo un 64% de victorias. En cambio, el Barcelona tiene un 81% de triunfos, una increíble diferencia a la que además se suma que el equipo de Ancelotti tan solo ha ganado 2 de los últimos 5 partidos con él en el campo”.

Ricardo de Burgos Bengoechea, árbitro principal, y Pablo Gonzalez Fuertes, VAR, durante la elocuente conferencia de prensa previa a la final de la Copa del Rey entre Real Madrid y Barcelona PABLO GARCIA - RFEF

16.11 El escándalo I

De Burgos Bengoetxea, el juez, se quebró al hablar de una cuestión personal y estalló la polémica a horas del clásico. “Cuando un hijo tuyo va al colegio y hay niños que le dicen que su padre es un ladrón y llega a su casa llorando, eso es muy jodido. Lo que hago, en mi caso, es intentar educar a mi hijo para decirle que su padre es honrado, sobre todo honrado. Que se equivoca, como un deportista más. Eso es muy jodido, no se lo deseo a nadie”, sostuvo el árbitro, sospechado por Real Madrid, que inclusó amagó con no presentarse.

16 Bienvenidos a la cobertura en vivo

Real Madrid y Barcelona juegan este sábado, desde las 17 de la Argentina, en el estadio La Cartuja de Sevilla, la final de la Copa del Rey. El árbitro es Ricardo De Burgos Bengoechea. El partido puede verse por Flow. Todo lo que pase, en vivo, en esta cobertura.

