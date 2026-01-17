Resultados del Dakar 2026: estos son los ganadores de todas las categorías

Este sábado, con la última de las 13 etapas de esta edición, finalizó el Rally Dakar 2026. La primera de las cinco fechas del calendario de rally raid dejó ganadores en cada una de las categorías, entre los que sobresale el argentino Luciano Benavides, que terminó en lo más alto de la clasificación general de motos en una definición histórica en la que superó al estadounidense Ricky Brabec por apenas dos segundos.

Los otros participantes argentinos que tuvieron una participación más que destacada fueron Benjamín Pascual en Mission 1000, y la pareja conformada por Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini en Challenger. En ambos casos finalizaron en el tercer lugar de la tabla de posiciones de sus respectivas categorías. Además, Jeremías González Ferioli y Gonzalo Rinaldi fueron quintos en SSV.

Más allá de lo hecho por Benavides, el resto de los ganadores también quedarán registrados en los libros de historia del Dakar. En autos, el qatarí Nasser Al-Attiyah consiguió algo inigualable: se consagró por sexta vez en su carrera tras lo hecho en 2011, 2015, 2019, 2022 y 2023. En Original, la categoría en la que los competidores corren sin asistencia externa, el francés Benjamín Melot terminó en lo más alto.

El qatarí Nasser Al-Attiyah, uno de los mejores corredores de rally raid de la historia, volvió a ganar el Dakar GIUSEPPE CACACE� - AFP�

En Rally 2, en tanto, ganó el esloveno Toni Mulec por primera vez, al igual que Melot. En Stock, el equipo ganador fue el conformado por el lituano Rokas Baciuska y el español Oriol Vidal, también primerizos en cuanto a obtención de títulos. Luego, en Challenger, celebraron los españoles Pau Navarro y Jan Rosa, que en 2025 habían finalizado en el tercer puesto.

La categoría Classic consagró al lituano Karolis Raisys y al francés Christophe Marques, quien participó del Dakar por primera vez tras varios años de experiencia en rallys de regularidad y clásicos. En SSV defendieron su condición de ganadores los estadounidenses Brock Heger y Max Eddy.

En Mission 1000, creada para probar tecnologías de propulsión alternativas en condiciones reales de rally raid, se impuso el equipo tripulante conformado por los españoles Jordi Juvanteny, José Luis Criado y Xavier Ribas. Por último, en camiones, terminó primero el equipo del lituano Vaidotas Zala, el portugués Paulo Fiuza y el neerlandés Max van Grol.

El Rally Dakar 2026 finalizó este sábado; entre los ganadores aparece el argentino Luciano Benavides GIUSEPPE CACACE� - AFP�

Todos los ganadores del Rally Dakar 2026