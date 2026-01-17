La emoción de Benavides tras ganar el Rally Dakar 2026: “Soñé que Messi me daba la copa”

YANBU, Arabia Saudita.- Por tan solo dos segundos, el argentino Luciano Benavides (KTM) ganó el Rally Dakar 2026 en la categoría de motos al término de una 13ª y última etapa de película en los alrededores de Yanbu, en Arabia Saudita.

Benavides, segundo en la etapa, se impuso a los 30 años por primera vez en el Dakar con solo dos segundos de ventaja en la general sobre el estadounidense Ricky Brabec (Honda), que perdió la ocasión de ganar su tercer título tras los que consiguió en 2020 y 2024 por un error de navegación.

A su llegada, el menor de los Benavides -su hermano mayor Kevin ganó el Dakar en motos en 2021 y 2023— hizo rugir su máquina antes de ser felicitado por su equipo técnico.

En diálogo con LA NACION, Benavides expresó: “Soñé hace un par de días de que Messi me daba la copa o me saludaba, tenía que ser una señal. He tenido muchas señales, con muchos recuerdos, de que estaba todo alineado para que sea. Ayer parecía que no, pero no paré de creerlo, es casi imposible de creer cómo se dio”.

Uno de los momentos más destacados fue su alocado festejo con el equipo. Lloró, se abrazó a sus familiares y técnicos y gritó con alegría: parecía que todavía no había asumido su triunfo.

“Soñé con este momento toda mi vida, es difícil describir lo que siento. Incluso ayer parecía imposible, pero siempre sentía que podía suceder, y hoy Ricky tomó la pista equivocada y yo tomé la correcta”, reaccionó el vencedor en el podio.

La otra cara del final se podía ver a unos metros: había abatimiento en el equipo Honda, que guardó silencio a la llegada en torno a Brabec, quien pasó mucho tiempo con la cabeza entre las manos lamentándose por la oportunidad desperdiciada.

El estadounidense tenía prácticamente la carrera ganada antes de la última etapa, que contaba con 105 km de recorrido cronometrado. El francés Adrien van Beveren (Honda), quinto en la última etapa y sexto en la general, explicó ante los micrófonos de L’Equipe que cometió el mismo error que Brabec al tomar el camino equivocado, pero se dio cuenta bastante rápido de su error, a diferencia del estadounidense.

“Yo sentía que le iba a ganar, sentía que se podía, no sé, tenía esa sensación de adentro y la peleé todo el Dakar hasta el final”, dijo Benavides, que estaba tres minutos y 20 segundos por detrás de Brabec tras la penúltima etapa del viernes. “Es la mejor manera de ganar, no hay mejor manera, porque cuando las victorias son fáciles, por ahí uno piensa que ha sido más fácil, que no la ha luchado, pero yo la sufrí hasta el último kilómetro”, agregó.

Benavides, que ganó tres etapas (5ª, 7ª y 8ª), era considerado un tapado antes de esta 48ª edición del mítico rally raid que finalmente terminó ganando.