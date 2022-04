El gesto de Sebastián Battaglia que descubrió Oscar Ruggeri: “Se relajó”

Oscar Ruggeri, columnista de F90 (ESPN), destacó este miércoles un particular gesto que hizo el director técnico de Boca Sebastián Battaglia, tras el segundo gol que marcó su equipo ante Always Ready por la fase de grupos de la Copa Libertadores. “Después, si se puede, no sé si lo vieron ustedes, Battaglia grita, se da vuelta y se ríe, se pone a reír. Se relajó de una manera...”, advirtió el “Cabezón”. En efecto, luego del tanto de Darío Benedetto, la cámara tomó al DT mientras tomaba una botella de agua y hablaba con su ayudante de campo Juan Krupoviesa, con una inocultable sonrisa en su rostro.

En el marco del debate, los periodistas del programa habían resaltado la importancia de la victoria del conjunto xeneize. Por ejemplo, el panelista Federico Bulos estimó que el triunfo “te hace sacar un peso de encima, que ahora jugas un poco más aliviado”. Asimismo, se puso en el lugar de los futbolistas de Boca: “A los jugadores también les pesa el entorno, el clima, todo”. Por su lado, “Chavo” Fucks destacó que el encuentro, para Boca, no tenía “ganancia”. “Si ganás, le ganaste al equipo más débil del grupo, que no sé si es el más débil, pero vamos a ponerlo así. Y si lo perdés, es un escándalo. Es más, si lo empatás, es un escándalo”.

En tanto, el exentrenador Carlos “Cai” Aimar indicó que haberle ganado al equipo boliviano “tiene un pequeño valor” para el club de La Ribera: “salir de la situación que estaba viviendo. Mirá si perdía... ”. El conductor del ciclo, Sebastián Vignolo, advirtió que el técnico xeneize no tenía margen, por lo cual, desde su punto de vista, “no podía” siquiera “empatar”. El martes, había opinado que, si no ganaba el encuentro en cuestión, en su lugar, el se iría solo del cargo.

El “Negro”, a la vez, admitió que Seba “está en la silla eléctrica” y que el triunfo representó “un alivio” para él”. Aimar agregó: “Ponete en el lugar de Battaglia. Debe tener un peso encima tremendo”.

Luego, Vignolo analizó los futuros rivales de Boca: frente a Corinthians en San Pablo, y contra Always Ready en la altura de Bolivia: “Si se trae una victoria de esos dos lugares, y gana en la cancha de Boca”, estimó el relator. Por su lado, Ruggeri pidió no subestimar al conjunto “Albirrojo” en las particulares condiciones climáticas del alto: “No es fácil ir a la altura. Con ese equipo que yo vi ayer, que si corren así y meten así... no es mal equipo”.