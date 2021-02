Rivaldo opinó con firmeza que Lionel Messi se irá del Barcelona al PSG

El brasileño exculé dijo que La Pulga ya no puede ganar más títulos importantes en el club catalán. Crédito: Instagram

El exfutbolista brasileño del FC Barcelona Rivaldo se mostró firme en su postura de que Lionel Messi dejará el club catalán y que su futuro está en el Paris Saint-Germain, donde puede conseguir más títulos.

Así lo expresó en una entrevista con la casa de apuestas Betfair, donde, después de la fuerte caída del culé ante el club parisino en cuartos de final de la competencia europea más importante, manifestó: "Esta goleada ante el PSG será con casi toda probabilidad el último partido de Messi en Champions con el Barcelona en el Camp Nou".

Además, sostuvo que La Pulga ya no tiene con el Barça "la posibilidad real de luchar por ningún título importante". El azulgrana consiguió su última Champions en 2015, tras vencer a Juventus por 3 a 1 y, desde entonces, añora volver a levantar la "Orejona".

Lionel Messi en un mal momento del FC Barcelona Fuente: AFP

"Su futuro será el PSG, más todavía viendo su exhibición en el Camp Nou. Es un equipo que sí le puede dar opción de seguir ganando títulos", continuó Rivaldo, campeón del Mundo con Brasil en Corea del Sur - Japón 2002.

El brasileño se refirió además a la partida del uruguayo al conjunto madrileño. "Messi está por encima de sus treinta años asumiendo todavía la responsabilidad del equipo. Y para colmo, esta temporada vio como su mejor compañero, Luis Suárez, se marchó en una venta incomprensible que sirvió para hacer más fuerte que nunca al Atlético de Madrid. Es que Suárez ahora es el actual Pichichi", planteó.

La vuelta entre PSG - Barcelona

A su vez, el exdelantero consideró que no existe forma en que el Barcelona pueda transformar el resultado de la ida ante el Paris. "No hay ni un jugador del plantel que crea en la remontada. Es imposible darlo vuelta", señaló.

"El Barça no puede rotar cuando no están los mejores, no tiene plantilla. Lo contrario le ocurre al PSG, que jugó sin Neymar y Di María y sin embargo sacaron un once potentísimo", continuó, halagando al conjunto dirigido por Mauricio Pochettino.

Fuente: AP

Al mismo tiempo, elogió al delantero francés de 22 años, Kylian Mbappé: "Fue un hat-trick alucinante que sólo prueba que es firme candidato a ganar el Balón de Oro, seguramente uno de los mejores jugadores del momento en todo el mundo. Y pese a ello, el tipo juega como si estuviera en el patio de su casa".

Sin embargo, dijo que el mérito es de todo el plantel. "Pero no me puedo olvidar del resto del equipo. El PSG hizo un partido coral, sólido. Son firmes candidatos a la Champions", concluyó.

Por último hizo alusión a su compatriota Neymar: "Tiene mala fama de llorón y eso parece que ha contagiado incluso a los árbitros, por cómo lo pitan. Los defensores en Francia simplemente no pueden pararlo y actúan con violencia, algo que deberían frenar los árbitros".