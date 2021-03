River le apunta a Racing: por qué Gallardo todavía no repitió equipo en 2021

“Funcionar bien sin entrar en un sistema rígido”. Esa es una de las grandes misiones de Marcelo Gallardo como entrenador. El técnico de River busca que sus futbolistas se impregnen de lleno con la idea de juego y sepan adaptarse a distintas posiciones para tener un abanico de esquemas tácticos que le permitan variar o mutar según el presente. Por eso, no es casual que a lo largo de 2021 ya haya utilizado cuatro sistemas diferentes: 3-3-2-2 y 4-3-3 fueron los más usados, pero también dispuso un 3-4-3 y un 4-1-3-2. Más allá de los números, hay una realidad: el equipo está en un proceso de reconversión y transición con variantes y apellidos nuevos y todavía no ha encontrado la formación ideal para conseguir ese ansiado equilibrio futbolístico.

En el medio de este proceso también aparecen los imponderables: lesiones, sanciones y contagios por la pandemia de coronavirus. Así, desde que comenzó el año, Gallardo todavía no ha podido repetir el equipo titular: dispuso 12 formaciones diferentes con 21 futbolistas que fueron rotando entre todas las competencias. De ellos, solo el arquero Franco Armani jugó todos los partidos y Rafael Borré, Enzo Pérez y Paulo Díaz (11) son los segundos con más presencias.

⚽️ Ejercicios físico-técnicos y de fuerza en River Camp.#VamosRiver ⚪️🔴⚪️ pic.twitter.com/tDaNQFWbQL — River Plate (@RiverPlate) March 25, 2021

Las razones son diversas. Por un lado, por fuera de la fractura de antebrazo derecho de Javier Pinola en febrero, ha tenido diversos lesionados que le modificaron los planes (Nacho Fernández, Fabrizio Angileri, Milton Casco, Rafael Borré, Nicolás De La Cruz, Gonzalo Montiel y Paulo Díaz, entre otros titulares, han padecido diferentes problemas físicos); sufrió el contagio de coronavirus de Jorge Carrascal en el inicio del semestre; la partida de Nacho Fernández lo obligó a reconfigurar el equipo y todavía no ha encontrado un reemplazante fijo; y la llegada de los seis refuerzos le dio más posibilidades de rotar y probar nuevas variantes con distintos esquemas. Todo bajo la misma consigna: quebrar el presente irregular y conseguir estabilidad.

Ahora, para medirse con Racing en un duelo crucial por la séptima fecha en la Zona A de la Copa de la Liga Profesional (el domingo a las 18.30, en el Monumental), el Muñeco nuevamente vuelve a tener que armar un rompecabezas en la defensa. Gonzalo Montiel, que el martes 9 de marzo volvió a trabajar tras pasar 13 días con mononucleosis, se perdió los últimos cinco partidos y esta semana intensificó sus tareas físicas para retornar pero todavía no tuvo acción con la pelota, por lo que se diluyeron sus posibilidades de ser titular el domingo. En tanto, Fabrizio Angileri se reincorporó a las prácticas tras seis días de duelo en Mendoza por la muerte de su padre e hizo trabajos de fuerza y tareas con balón; y Robert Rojas continúa trabajando de forma diferenciada mientras se recupera del desgarro en el recto anterior izquierdo.

Esta mañana, el plantel se entrenó en el predio de Ezeiza, realizó ejercicios físico-técnicos y de fuerza y todo parece indicar que Milton Casco volvería al equipo tras la expulsión que sufrió frente a Boca en la quinta fecha. En la goleada a Godoy Cruz, Gallardo dispuso un 4-1-3-2 con Alex Vigo de lateral derecho y David Martínez como lateral izquierdo. Ahora, el Muñeco tendrá la posibilidad de contar con Casco en su posición habitual y deberá definir qué ocurrirá con Montiel y Angileri, que no serían de la partida. La probable formación sería con Franco Armani; Vigo, Jonatan Maidana, Paulo Díaz y Casco; Enzo Pérez; Nicolás De La Cruz, Julián Álvarez, Agustín Palavecino; Matías Suárez y Rafael Borré.

De esta manera, River sostendría el esquema, tendría un solo cambio para jugar frente a la Academia y el DT alcanzaría los 14 partidos sin poder repetir el equipo. La última vez que ocurrió fue en diciembre de 2020. El DT dispuso la misma formación para jugar frente a Nacional en Uruguay el 17 de diciembre por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores (ganó 6-2) y contra Huracán por la Copa Diego Maradona en Parque Patricios (se impuso 3-1) el 20 de diciembre. ¿Los once elegidos? Un 4-3-3 con Armani; Montiel, Rojas, Díaz, Angileri; Zuculini, Ponzio, De La Cruz; Suárez, Borré y Carrascal.

Montiel continúa con su puesta a punto física tras pasar 13 días al margen por mononucleosis Diego Haliasz / Prensa River

Entre el último juego del 2020 frente a Arsenal y los primeros 12 del 2021, el equipo de Núñez acumuló siete triunfos, dos empates y cuatro caídas. Números irregulares para un River que suele tener más equilibrio. Tan es así que en el presente año ya perdió cuatro veces, mientras que durante los 27 encuentros que disputó el año pasado solo perdió dos (0-3 con Liga de Quito y 1-3 con Banfield). Además, usó seis veces el sistema 3-3-2-2, cinco el 4-3-3, una el 3-4-3 y una el 4-1-3-2. Por fuera de las estadísticas frías, para Gallardo el dilema central tiene otro foco: cambiar es una posibilidad siempre latente, pero sin perder el rumbo.

“Hemos ido mutando y lo bueno que tenemos son las posibilidades de reconvertirnos sin demasiados problemas. Podemos jugar con diferentes sistemas según los jugadores que pongamos y no se genera ningún cambio en la búsqueda de lo que queremos ser como equipo. Dependemos de los momentos y de los futbolistas, de lo individual y lo colectivo. No hemos tenido problemas en adaptarnos y eso es bueno”, había comentado Gallardo a comienzos de febrero ante la consulta de LA NACION. “Jugar con línea de cuatro o tres y laterales por fuera, con ambición ofensiva, con volantes creativos y delanteros... podemos funcionar bastante bien y jugar con naturalidad de diferentes formas sin entrar en un sistema rígido. Evaluamos momentos. Si nos sentimos cómodos con tres, si vemos que el funcionamiento no se resiente, iremos por ahí. Y si no, no tendremos problemas en cambiar”, agregaba el DT. River prueba, cambia y se acomoda para buscar su mejor versión.

Las 12 formaciones diferentes de River en 2021

2-2 con Boca (4-3-3): Armani; Montiel, Rojas, Díaz, Pinola; Zuculini, Pérez, De La Cruz; Beltrán, Borré y Carrascal.

0-3 con Palmeiras (4-3-3): Armani; Montiel, Pinola, Rojas, Casco; De La Cruz, Pérez, Fernández; Suárez, Borré y Carrascal.

0-2 con Independiente (4-3-3): Armani; Casco, Rojas, Díaz, Angileri; Zuculini, Ponzio, Fernández; Álvarez, Borré y Carrascal.

2-0 a Palmeiras (3-3-2-2): Armani; Díaz, Rojas, Pinola; Montiel, Pérez, Angileri; Fernández, De La Cruz; Suárez y Borré.

4-0 a Defensores de Pronunciamiento (3-3-2-2): Armani; Díaz, Rojas, Pinola; Casco, Pérez, Angileri; Rollheiser, Álvarez; Suárez y Borré.

1-2 con Estudiantes (3-4-3): Armani; Díaz, Rojas, Pinola; Casco, Zuculini, Pérez, Angileri; Suárez, Borré y Álvarez.

3-0 a Rosario Central (3-3-2-2): Armani; Díaz, Rojas, Pinola; Montiel, Pérez, Angileri; De La Cruz, Carrascal; Suárez y Borré.

1-0 a Platense (3-3-2-2): Armani; Díaz, Rojas, Pinola; Vigo, Pérez, Angileri; De La Cruz, Carrascal; Suárez y Borré.

5-0 a Racing (3-3-2-2): Armani; Díaz, Rojas, Martínez; Casco, Pérez, Angileri; De La Cruz, Carrascal; Suárez y Borré.

0-1 con Argentinos Juniors (3-3-2-2): Armani; Díaz, Rojas, Martínez; Vigo, Pérez, Casco; De La Cruz, Carrascal; Suárez y Álvarez.

1-1 con Boca (4-3-3): Armani; Casco, Maidana, Díaz, Angileri; De La Cruz, Pérez, Palavecino; Suárez, Borré y Carrascal.

6-1 a Godoy Cruz (4-1-3-2): Armani; Vigo, Díaz, Maidana, Martínez; Pérez; De La Cruz, Álvarez, Palavecino; Suárez y Borré.