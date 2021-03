River: murió el padre de Fabrizio Angileri

Fabrizio Angileri no estará este sábado en el equipo titular de River que jugará con Godoy Cruz. El futbolista fue licenciado luego de la muerte de su padre, quien estaba internado en el Hospital Alemán, de la Capital Federal.

Ya en la previa del Superclásico, el futbolista mendocino se había ausentado por cuestiones referidas a la salud de su papá. Con permiso del cuerpo técnico, no estuvo en las prácticas del 7 al 9 de este mes. Se reintegró el 10 y fue uno de los mejores en el partido ante Boca en la Bombonera.

“Tuve una semana especial con la salud de mi papá. La verdad es que mis compañeros y el cuerpo técnico en el día a día me sostuvieron, me ponían contento todos los días. Me fui sintiendo mejor y hoy en día estoy mejor”, declaró Angileri la semana pasada, luego del clásico.

Una imagen de Angileri y su papá

La noticia de la muerte del padre de Angileri, conocida este viernes, se dio antes del entrenamiento del plantel, previsto para la tarde, y el viaje a Mendoza, pautado para la noche. Justamente los Angileri son de esa provincia: Fabrizio nació en Junín, una ciudad ubicada a 150 kilómetros de la capital, cercana a San Rafael.

La baja del lateral izquierdo obliga al entrenador de River a mover la estructura defensiva del equipo. Entre los convocados para el partido en Mendoza (el encuentro se juega mañana a las 21) no hay un futbolista que cumpla ese rol de forma natural. Allí podría desempeñarse, por ejemplo, el chileno Paulo Díaz, con lo que se liberaría un lugar en la zaga central para David Martínez, quien acompañaría a Jonatan Maidana.

De esta manera, un probable equipo de River formaría con: Franco Armani; Alex Vigo, Jonatan Maidana, David Martínez y Paulo Díaz; Agustín Palavecino, Enzo Pérez y Nicolás De la Cruz; Julián Álvarez, Rafael Santos Borré y Matías Suárez.

LA NACION