Sebastián Domínguez, exdefensor de Newell´s y de la selección argentina, criticó al zaguero paraguayo Robert Rojas y al volante colombiano Jorge Carrascal y los responsabilizó por la derrota de River ante Palmeiras, por la primera semifinal de la Copa Libertadores..

Domínguez no tuvo dudas sobre la jugada del segundo gol de Palmeiras y apuntó al movimiento del central de River. "Conceptualmente, es grave el error de Rojas", destacó el panelista.

La jugada que remarcó Domínguez fue casi en la mitad de cancha, cuando el delantero del equipo brasilero Luiz Adriano, ante la presión de Rojas, utiliza su cuerpo para girar y dejar atrás al paraguayo y así escapar en soledad ante el arco de River y marcar el segundo gol del encuentro, tras la salida de Franco Armani.

Luego, el exdefensor argumentó su juicio contra Rojas y recordó los momentos en que le tocaba marcar al exdelantero Cristian Fabbiani. "Yo lo marcaba al Ogro y no lo tocaba. Yo sabía que si me arrimaba, me levantaba y me giraba. Yo me corría y el Ogro me buscaba porque no sabía en donde estaba", remarcó Domínguez.

Sobre la jugada que provocó la tarjeta roja a Jorge Carrascal, Domínguez aseguró: "La expulsión de Carrascal lo dejó a River en una posición de vulnerabilidad que es ridícula. Yo no sé qué puede pasar en el vestuario", advirtió el exdefensor.

La insólita expulsión del volante colombiano al intentar dar un golpe al brasilero Gabriel Menino, además de dejar con un jugador menos al equipo millonario estando 0-2, permitió a Palmeiras realizar un tiro libre cerca del área que finalizó con el tercer y último gol del equipo visitante.