River vs. Boca: revelan cuál es la hinchada que suena más fuerte

Uno de los tantos planes que tienen en su itinerario de viaje los extranjeros que visitan la Argentina es concurrir a un partido de fútbol. El hecho de ir a una cancha no solo abarca estar en las tribunas viendo el partido, sino que, en la previa, se puede degustar algún choripán y tomar un aperitivo. Este plan suele ser atractivo para las personas que vienen de otros países, que incluso se sorprenden de la pasión y el jolgorio de los hinchas por el club de sus amores.

Quienes fueron por más y se atrevieron a identificar al equipo con la hinchada más ruidosa fueron la pareja española de Sebastián Menéndez y Nuria Calvo, dos youtubers fanáticos del país y dueños de un popular canal de YouTube llamado SN Challenge, que cuenta con más de un millón de suscriptores.

La tarea consistió en asistir a la cancha de Boca y River para observar los comportamientos de los hinchas, y con un instrumento llamado decibelímetro, que proporciona mediciones objetivas y reproducibles del nivel de presión acústica, determinar cuál parcialidad es la que suena más fuerte. Además de lo mencionado, la pareja quedó azorada con el sentimiento que le imprimía el colectivo de personas a sus jugadores y hasta se atrevieron, después del partido, a degustar un poco del catering que ofrece cada institución a las visitas. “Aquí el resultado da igual, la gente canta y canta. En el fútbol europeo estarían tranquilos, mirando el partido”, manifestaron.

El primer destino elegido fue La Bombonera, donde, desde principio a fin, estuvieron maravillados con todo el entorno y además de su video filmaron con su dispositivo móvil el espectáculo que existe detrás de la línea de cal. Ubicados en la platea que da a los vestuarios, Menéndez sacó el decibelímetro y el punto más alto que registró fue cuando el xeneize convirtió el primer gol con un pico de 116 db.

La pareja española de youtubers visitaron La Bombonera y quedaron impresionados con el aliento de su público Foto: captura de pantalla

Unos días después, al concurrir al estadio de Núñez para observar al equipo dirigido por Marcelo Gallardo, los españoles, ubicados nuevamente en una platea, realizaron una salvedad antes del inicio del partido. “Sabemos que la acústica no es la misma, el estadio de River es más grande”, comentó Nury Calvo, a lo que su pareja Sebastián indicó: “Pero también es cierto que tienen más gente, son más de 70.000 espectadores, por lo tanto deberían hacer más ruido. Pero la acústica es abierta, el de Boca es más cerrado”.

Una vez comenzadas las acciones, el registro fílmico muestra cuando el Millonario tiene un penal a favor -que luego convirtió Enzo Fernández- y la reacción en materia sonora fue casi idéntica. En este caso el decibelímetro llegó a un pico de 115db, solo un punto menos que en la cancha de Boca.

El Monumental fue la segunda parada para conocer la hinchada más ruidosa del fútbol argentino Foto: captura de pantalla

A la hora de sacar conclusiones, Menéndez argumentó: “A nivel cánticos noté que Boca es continuo y que, por la forma de su estadio o no sé qué, el canto es constante y no para. En River es por picos, y como la magnitud es mayor cuando gritan se siente muy fuerte, y hasta eco, cosa que no escuchaba en Boca”.