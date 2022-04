El impresionante video de La Bombonera que publicó un medio inglés: “Temblando”

El medio inglés 433 compartió un impresionante video que filmó un hincha desde la tribuna media norte de la Bombonera. “Un momento... sí, ese es un estadio temblando”, escribieron en la cuenta de Instagram de la publicación británica. La grabación la tomó el usuario @santikorol.

Esta no es la primera vez que desde el exterior resaltan que La Bombonera “late”. En 2015, la revista Four-Four-Two eligió al estadio xeneize como el mejor del mundo. “La Bombonera no tiembla, late. Es un estadio que vive y respira. El efecto combinado de los hinchas cantando, aplaudiendo y, especialmente, saltando, hace que el suelo vibre como un pequeño terremoto”, fue uno de los argumentos que utilizaron para explicar la decisión.

¿Es normal que La Bombonera se mueva así?

“Eso es un desastre a punto de suceder” y “Destino final 6″, en alusión a la franquicia de películas catástrofe de Hollywood, fueron algunos de los comentarios más “likeados” por los usuarios. Vieja discusión, en más de una ocasión arquitectos y especialistas aclararon que el movimiento en las tribunas es algo normal y saludable para una estructura de las características de la cancha de Boca.

En diálogo con LA NACION, Fabián Fiori, impulsor del Proyecto Esloveno Plus e historiador de Boca Juniors, explicó que “toda estructura de hormigón armado rígida tiene que tener un principio de flexibilidad”. “Si no se moviera, se quiebra. Esto es a la inversa: si se mueve, no se va a romper”, señaló.

Respecto de la imagen en particular, Fiori, que se define como un “estudioso” de La Bombonera, indicó que el hormigón “se expande o se contrae” de acuerdo a la temperatura. En cuanto a un posible “peligro” de derrumbe, el empleado del club contó que “el hormigón armado tiene un principio inversamente proporcional a lo que todos creen: cuanto más añejo, tiene mayor resistencia”. Y aseguró: “La cancha de Boca está mucho más resistente hoy que cuando tenía cinco años”.

El Proyecto Esloveno Plus

En los próximos meses, Fabián presentará el proyecto que se propone ampliar la capacidad de La Bombonera, pero conservando su actual diseño. A la vez, aseguró que logró “resolver el acertijo que desde 1940 nadie pudo: como ampliar la cancha de Boca sin necesidad de comprar expropiar las dos medias manzanas”

En ese sentido, desde El Esloveno señalaron que, hasta ahora, los vecinos nunca habían sido escuchados. “Para eso, yo, personalmente me aboqué a hablar con cada uno de los propietarios de las casas que requieren el proyecto eslovena plus. (...) Logré de esa forma tener el ok vecinal para la compra de sus propiedades”, indicó Fiori.

En esa travesía, el creador del Proyecto reprodujo las palabras de una comerciante que se negaba a vender su comercio: “¿Cuanto vale tomar un café frente a la Torre Eiffel?”. Para solucionar ese problema, desde el Esloveno Plus idearon “un paseo comercial” que incluye a los actuales propietarios.