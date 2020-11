Robert Lewandowski ganó el Balón de Oro, pero hecho con Lego

Robert Lewandoski fue la figura excluyente de la pasada temporada en el fútbol europeo Crédito: Prensa FC Bayern Múnich

Robert Lewandowski fue la gran figura de la pasada temporada en Alemania, sus goles llevaron al Bayern Munich a conseguir absolutamente todo lo que jugó.

Champions League, Supercopa de Europa, Bundesliga, Supercopa alemana y Copa de Alemania, cuando aún tiene por delante el Mundial de Clubes y compromisos con la selección polaca.

Este año, es el primero, desde 1956 en el que no se celebra la ceremonia del reconocido premio.

Pascal Ferre, jefe de redacción de la revista France Football (organizador del premio), había anunciado que en 2020 no estaban dadas las condiciones para realizar la ceremonia y entrega del famoso premio.

"Un año tan particular no puede ser tratado como uno normal". También argumentó que, con algunas ligas frenadas por más tiempo, la comparación entre jugadores de distintos países no sería justa".

Entonces, que el 9 polaco finalice el año sin semejante reconocimiento, resultó una injusticia para el artista también polaco Quebonafide , quien decidió hacerlo por su cuenta.

Para ello, hizo una réplica del Balón de Oro con Lego, el conocido juego de fichas para construir.

"Gracias por el gran trofeo que me construiste", escribió Lewandowsk en Instagram.