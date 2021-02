Rugby: abandonó el Seis Naciones para hacerle un mágico regalo a su hija

Joe Marler, de Inglaterra, abandonó el Seis Naciones y le hizo un mágico regalo a su hija

Joe Marler, jugador del seleccionado inglés de rugby, debió decidir entre la gloria deportiva en el Seis Naciones o el cumpleaños de cinco de su hija.

Entonces, el primera línea de los Harlequins decidió abandonar el certamen, en el que el XV de la Rosa debutará ante Escocia del 6 de febrero en Twickenham.

"Siempre agradecido por la oportunidad, así que no es una decisión fácil, pero quiero hacer lo correcto por mi familia en estos tiempos locos y no me reuniré con el equipo para este torneo", expresó Marler a través de sus redes sociales.

En consecuencia, decidió hacerle un particular regalo a su pequeña y se disfrazó de Bella, princesa de Disney de la película "La Bella y la Bestia".

El gesto agradó mucho a sus fans en las redes sociales, que alabaron el detalle con su hija.

"Me sentí lindo... debería borrarla después", escribió Marler junto a la foto, en tono de broma, que subió a su perfil de Instagram.

También hubo alguno que, a raíz de la fotografía, ironizó con su renuncia a jugar el Seis Naciones de rugby. "¿No puedes jugar por razones personales?", le preguntan.