A 30 años del primer campeonato de La Plata Rugby Club: la conquista que sirvió de trampolín

El 12 de agosto de 1995, La Plata Rugby Club se consagró campeón del torneo de la Unión Argentina de Rugby (UAR) al arrasar por 51 a 17 a Olivos en Gonnet, y colocó el primer trofeo en su vitrina. El equipo dirigido por Gonzalo Albarracín y Gabriel Domínguez logró la conquista una fecha antes del final del certamen y e inició una racha histórica para el club: un subcampeonato ese mismo año, la Copa Federal en 1998 y alto protagonismo en muchos torneos.

Los 15 que saltaron al terreno de juego en la tarde de la coronación fueron Germán Llanes, Guillermo Pujol, Julio Brolese, Esteban Meneses, Alejandro Angaut, Leandro Porreca, Martín Odriozabala, José Ignacio Saulnier, Pablo García Munitis, Matías Zucceri, Guillermo Angaut, Julián Manuele, Federico Brea, Cristian Mendy y Alberto Angaut.

Hoy, en plena etapa de resurgimiento, el Canario recuerda con más ánimos que nunca el hito alcanzado tres décadas años atrás. Volvió a la primera categoría del rugby de Buenos Aires en octubre de 2024, después de descender en 2023. Anteriormente había dejado la elite en 2017, sido campeón de la primera A en 2018, perdido la categoría en 2019 y sido campeón de la segunda en 2022, tras un 2020 de inactividad por la cuarentena y un 2021 de un único ascenso al Top 12. Además de ser el equipo que más alternó de categorías desde que se reestructuró el formato de los torneos de Buenos Aires, es uno de los clubes de más grande infraestructura.

Para conmemorar el campeonato, La Plata Rugby publicó un emotivo video en las redes sociales que recopila momentos del partido en el que se consagró y de la campaña en la que, muy acompañado por su gente, coronó el sueño. “Hoy se cumplen 30 años de nuestro primer campeonato, que marcó para siempre la historia del club. Un logro inolvidable, fruto del esfuerzo, el compromiso y el amor por la camiseta. Gracias a cada jugador de aquel plantel y a todos los que acompañaron con el corazón en cada paso. Ese título vive en la memoria de todos los que sentimos con pasión estos colores”, exaltó el posteo de este martes.

El campeonato de 1995 abrió el camino de la historia grande del Canario. Poco tiempo después de la vuelta olímpica, “Boca” –así lo llaman sus hinchas en las canciones de tribuna– protagonizó la final del Torneo Nacional de Clubes, que perdió a manos de CASI, y comenzó a estar a la altura y pelear fuerte en cada competencia. Conquistó la Copa Federal en 1998, el Torneo Nacional de Clubes en 2007 y la Copa Buenos Aires en 2014.

La Plata Rugby forjó además su sello propio: se convirtió en un orgullo de la ciudad, con un estilo de juego que marcó una época propia y el apoyo de su hinchada como marca registrada. De hecho, en 1995 hubo celebraciones multitudinarias tanto en el terreno de juego como en el predio del club y en las calles platenses, con banderas, caravanas y hasta una peregrinación a la Catedral de la capital bonaerense. La banda local Virus musicalizó aquella fiesta y por eso hoy el Canario incluye al grupo musical en la conmemoración del logro.

Otra jornada feliz, pero en 2024: la del ascenso al Top 12, categoría de elite de la que hoy disfruta. LEONARDO LEVERONI - Prensa URBA

Del conjunto platense formaron parte figuras como Hugo Montenegro, Gonzalo Albarracín y Martín Suffern Quirno, históricos para el club. En los últimos dos casos la pasión es hereditaria: ambos transmitieron su cariño por La Plata Rugby Club a sus hijos Francisco Albarracín y Dimas Suffern Quirno, que conformaron el staff del equipo que salió campeón en 2018.

El sendero de la gloria había comenzado con el ascenso de 1989, conseguido ante Newman y recordado por el drop del octavo Julio Brolese sobre el final de un partido contra SIC. Los canarios sentaron entonces las bases para ganar torneos en el más alto nivel: la coherencia, la continuidad en el juego y la toma de decisiones fuera de la cancha. Todo conspiró felizmente para el campeonato de 1995.