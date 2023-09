escuchar

Tras un comienzo con el pie izquierdo en el que cayeron ante Inglaterra por 27 a 10 a pesar de jugar con uno más desde los 3′, y un segundo partido con una victoria ajustada sobre Samoa por 19 a 10, los Pumas vuelven a presentarse en el Mundial de Rugby Francia 2023. Este sábado, a partir de las 10 (horario argentino), juegan ante Chile en el marco de la cuarta fecha del grupo C (tuvieron semana libre en la segunda jornada), en un cotejo que se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN y TV Pública, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Star+. Además, también existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

Enfrente estará uno de los cuatro seleccionados que aún no sumaron puntos en lo que va de la Copa del Mundo. Incluso, este sábado afrontará su último partido y, consecuentemente, tendrá su última chance de sumar aunque sea un punto bonus defensivo (en la última fecha quedará libre). Hasta el momento, los Cóndores acumularon derrotas -con goleadas en contra- por 42 a 12 vs. Japón, 43 a 10 vs. Samoa y 71 a 0 vs. Inglaterra.

Los Pumas vs. Chile: todo lo que hay que saber

Fecha 4 del grupo C del Mundial de Rugby Francia 2023.

Día: Sábado 30 de septiembre de 2023.

Hora: 10 (horario argentino).

Estadio: Stade de la Beaujoire, Nantes, Francia.

Árbitro: Paul Williams (Nueva Zelanda).

Los Pumas vs. Chile: cómo ver online

El partido entre argentinos y chilenos, que se disputa este sábado en el Stade de la Beaujoire de Nantes, se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN y TV Pública, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Star+. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar alguna de las señales directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere una suscripción activa). Además, también existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real a través de canchallena.com.

ESPN.

TV Pública.

Star+.

Minuto a minuto: canchallena.com.

Michael Cheika realizó nada menos que 11 modificaciones de cara al duelo ante Chile

Formaciones confirmadas

Argentina

Titulares : 1- Joel Sclavi, 2- Agustín Creevy, 3- Eduardo Bello, 4- Guido Petti, 5- Pedro Rubiolo, 6- Juan Martín González, 7- Marcos Kremer, 8- Facundo Isa, 9- Tomás Cubelli, 10- Nicolás Sánchez, 11- Juan Imhoff, 12- Jerónimo de la Fuente (C), 13- Lucio Cinti, 14- Rodrigo Isgró, 15- Martín Bogado.

: 1- Joel Sclavi, 2- Agustín Creevy, 3- Eduardo Bello, 4- Guido Petti, 5- Pedro Rubiolo, 6- Juan Martín González, 7- Marcos Kremer, 8- Facundo Isa, 9- Tomás Cubelli, 10- Nicolás Sánchez, 11- Juan Imhoff, 12- Jerónimo de la Fuente (C), 13- Lucio Cinti, 14- Rodrigo Isgró, 15- Martín Bogado. Suplentes: 16. Ignacio Ruiz, 17. Mayco Vivas, 18. Francisco Gómez Kodela, 19. Matías Alemanno, 20. Joaquín Oviedo, 21. Lautaro Bazán Vélez, 22. Santiago Carreras, 23. Juan Cruz Mallía.

Chile

Titulares : 1- Javier Carrasco, 2- Augusto Bohme, 3- Matías Dittus, 4- Santiago Pedrero, 5- Javier Eissmann, 6- Martín Sigren (C), 7- Clemente Saavedra, 8- Raimundo Martínez, 9- Marcelo Torrealba, 10- Rodrigo Fernández, 11- José Ignacio Larenas, 12- Matías Garafulic, 13- Domingo Saavedra, 14- Santiago Videla, 15- Iñaki Ayarza

: 1- Javier Carrasco, 2- Augusto Bohme, 3- Matías Dittus, 4- Santiago Pedrero, 5- Javier Eissmann, 6- Martín Sigren (C), 7- Clemente Saavedra, 8- Raimundo Martínez, 9- Marcelo Torrealba, 10- Rodrigo Fernández, 11- José Ignacio Larenas, 12- Matías Garafulic, 13- Domingo Saavedra, 14- Santiago Videla, 15- Iñaki Ayarza Suplentes: 16- Tomás Dussaillant, 17- Salvador Lues, 18- Esteban Inostroza, 19- Augusto Sarmiento, 20- Alfonso Escobar, 21- Ignacio Silva, 22- Nicolás Herreros, 23- Francisco Urroz