Agustín Creevy alcanzó su partido número 300 como profesional, lo festejó con dos tries y quiere volver a los Pumas

Si juega London Irish, siempre está él, al acecho, esperando su oportunidad. Agustín Creevy no detiene su marcha y continúa con una temporada brillante, sobre todo si se miran sus números: lleva 21 partidos y 15 tries, una cifra notable para un hooker que está viviendo los últimos años de su carrera. En la goleada frente a Castres, el ex capitán de los Pumas apoyó por duplicado y dio una asistencia en la cómoda clasificación a los cuartos de final de la Challenge Cup. Además, llegó al número redondo de 300 partidos como jugador profesional.

La extensa carrera de Agustín Creevy arrancó en su club San Luis. Debutó en los Pumas en 2005, frente a Japón, cuando todavía era tercera línea. El próximo sábado se cumplirán 17 años de aquel primero de los 89 tests que lleva con la camiseta del seleccionado argentino. Además de sus encuentros en los Pumas, Creevy disputó 8 con Biarritz, 1 con Clermont y 43 con Montpellier en Francia, 29 con Worcester y lleva 48 en poco más de dos temporadas con London Irish en Inglaterra. También vistió las camisetas de tres representativos de la UAR: jugó 15 partidos con los Pampas XV en la Vodacom Cup, 59 con Jaguares en el Super Rugby y 8 con otro equipo de Jaguares, el que disputó la Churchill Cup en 2008 y la Americas Rugby Championship en 2009. 300 partidos oficiales. 300 distintas historias para uno de los grandes emblemas de los Pumas de las últimas décadas y el jugador que más veces lideró al seleccionado en su historia.

🇦🇷🍀 ¿Try de @londonirish? ¡Seguro es de @agustincreevy!



✅ El forward argentino abrió con su conquista, que luego se transformarían en dos, la victoria de su equipo ante #Castres por 64-27.#ChallengeCup pic.twitter.com/L9NskivdQ5 — ScrumRugby (@ScrumESPN) April 16, 2022

Tras la disolución de Jaguares en 2020, London Irish rápidamente puso los ojos en Creevy, que se adaptó a la perfección en un club con muchos jugadores experimentados de distintas partes del mundo. Su promedio de tries en su segunda etapa en Inglaterra creció abruptamente. Llegó con 252 encuentros en el lomo y 33 tries, y en el conjunto de Londres acumula 48 partidos y 21 conquistas. En la actual temporada de la Premiership está segundo en la tabla de trymans con 11, sólo por detrás de los 13 de George McGuigan. En la Challenge Cup lleva 4 y está en lo más alto de la lista junto a sus compatriotas Santiago Socino y Ramiro Moyano. Tomando la pelota de un ruck cerca del ingoal o con el empuje del maul, el ex San Luis siempre se las ingenia para apoyar.

London Irish goleó a Castres por 64-27 este viernes y se metió en los cuartos de final de la segunda copa europea de rugby. Lejos de los puestos de semifinales en la Premiership, apuestan por esta copa que está al alcance para un equipo apabullante en ataque, pero que tiene problemas defensivos. Además de los dos tries, Creevy asistió de gran manera a Juan Martín González para la conquista del tercera línea. El mendocino redondeó otra gran actuación y fue elegido como el mejor jugador del partido. Facundo Gigena también sumó minutos cuando ingresó como reserva en el club que se enfrentará al ganador de Toulon-Benetton en los cuartos de final, que se desarrollarán entre el 6 y 8 de mayo.

🔥 La insaciable sed de try de @agustincreevy.



2️⃣ Así, el forward argentino firmaba su doblete en la victoria de @londonirish ante #Castres por 64-27. #ChallengeCup pic.twitter.com/h7YJC10wjp — ScrumRugby (@ScrumESPN) April 16, 2022

Creevy renovó su vínculo con London Irish para la próxima temporada y buscará sostener su nivel para volver a ser tenido en cuenta en los Pumas. No juega en el seleccionado desde el Mundial de Japón de 2019 e intentará convencer al flamante entrenador Michael Cheika de que todavía puede hacer su aporte.

Los detalles de los 300 partidos de Creevy

Por equipos

89 en los Pumas

59 en Jaguares

15 en Pampas XV

8 en Jaguares (segundo seleccionado nacional)

1 en Clermont

8 en Biarritz

43 en Montpellier

29 en Worcester

48 en London Irish

Por torneo