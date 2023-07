Alumni vs. Hindú: su corazón y las patadas de Bautista Canzani son la fórmula del escolta del Top 12 para acercarse a las semifinales

escuchar

Saber sufrir. Construir a través del carácter y la pelea de cada pelota parece ser la receta de Alumni para cosechar triunfos y consolidarse en la pelea por las semifinales. “Luchar, jugar y pelear los 80 minutos. Ese es nuestro lema como equipo. Jugar hasta la última pelota. Lo vivimos hoy y en otros partidos también, donde se sufre más de la cuenta, pero lo primordial es luchar”, aseguró Bautista Canzani, autor del penal del éxito del conjunto albirrojo sobre Hindú por 23 a 20 en la fecha 14 del Top 12 de URBA.

En una tarde ventosa y primaveral, el conjunto de la avenida Directorio se lanzó a atacar desde el arranque. A los 11 minutos ya ganaba 17-0 con un try bien construido, que empezó con un quiebre de Franco Sábato y la terminó Ignacio Cubilla, y otra conquista de Santiago González Iglesias, que durmió a la defensa a la salida de un ruck. “Empezamos bien, escondiéndole la pelota a Hindú y tratando de ser efectivos. Esos 17 puntos nos dieron respiro para los malos momentos en los cuales ellos empezaron a tener la pelota”, admitió el back de los Pumas, que aporta su experiencia y serenidad desde el fondo de la cancha. Canzani sumó siete puntos en un inicio casi perfecto, que terminó siendo decisivo en el resultado final.

Bautista Canzani, el arma en forma de pie con la que cuenta Alumni para hacer puntos en el césped y en la tabla. Santiago Filipuzzi

De los 14 encuentros disputados por Alumni en la temporada, siete se definieron por un margen de entre uno y tres puntos. Choques que suelen decidirse por mínimos detalles y acciones puntuales. De esos siete, Alumni ganó seis, cinco de ellos definidos por patadas de Canzani en los últimos diez minutos. “Hay que estar en el partido hasta esos últimos diez minutos, que ahí se definen esta clase de encuentros, que son parecidos a semifinales”, explicó el jugador de 24 años, que en este 2023 se afianzó como el apertura titular de su club y hasta asumió los envíos a los palos que hasta el año pasado eran de Santiago González Iglesias. Con 188 puntos es el máximo goleador del campeonato, un tanto por encima de Gonzalo Gutiérrez Taboada, de Newman.

La reacción de un campeón como Hindú no tardó en llegar. A partir de un scrum dominante que marcó la diferencia y un buen ritmo de juego con Santiago Fernández como estandarte, lastimó a su rival. Federico Graglia anotó en el cierre del primer tiempo, Torcuato Pulido marcó sobre la bandera en la segunda mitad y Agustín Capurro llegó al in-goal tras el empuje del maul. El hooker lleva 15 conquistas y es el tryman del certamen, la mayoría con el trabajo del pack.

Compacto de la victoria de Alumni

Alumni no bajó los brazos y generó sus oportunidades en ataque, con las puntadas de Tobías Moyano y la potencia de Santiago Pernas, que por la lesión de Franco Battezzati pasó al centro de la cancha y fue una de las figuras. Una pelota trabada a Francisco Bottoni adentro del in-goal, un tackle salvador sobre Luca Sábato, dos pescas a Alejo González Chávez a cinco metros y dos penales fallados por Canzani le dieron vida a Hindú y dramatismo a la tarde en la que el visitante llegó a igualarlo, con la estirpe de un equipo que nunca se da por vencido.

El local entró diez veces a la línea de 22, y su rival, apenas cinco. En un encuentro plagado de infracciones (15 penales de Alumni y 12 de Hindú), Canzani tuvo el tiro del final a los 36 minutos de la parte final y no lo desaprovechó. “Era más accesible, pero estaba de mi lado malo. El viento me cruzaba y al ser zurdo me estaba costando y se me habían ido dos por el segundo palo. No te voy a mentir: tenía en la cabeza esas dos patadas erradas, pero tenía que cerrar el partido y era bastante accesible”, admitió el 10 en diálogo para LA NACION.

Alumni ganó por 3 tantos, pero lo que hizo importante la victoria fue el calibre del adversario: Hindú, el campeón de Buenos Aires. Santiago Filipuzzi

En el encuentro de ida, el propio Canzani había acertado un penal en la última jugada y en esta ocasión volvió a ser decisivo para derrotar dos veces en la etapa regular a Hindú, algo inhabitual a partir de que se juega con el actual formato de ida y vuelta, desde hace seis años. Sólo lo habían logrado Newman (2017 y 2021) y Belgrano (2019).

El Elefante lo acorraló sobre el final, pudo empatarlo, pero fue por todo y un knock-on de Lautaro Bavaro dilapidó la última oportunidad. Como en un buen tramo del torneo, Alumni jugó con el corazón en la mano y tuvo la templanza para cerrarlo. “No nos sobra nada. Ojalá sea un triunfo bisagra para nuestra cabeza para terminar de convencernos de que es lo que buscamos hacer. Ojalá que sea el clic para eso”, sostuvo González Iglesias, tras un encuentro que los afirma en el camino a las semifinales, antes de la doble fecha libre.

El wing Torcuto Pulido viene consiguiendo tries asiduamente para Hindú. Santiago Filipuzzi

Síntesis de Alumni 23 vs. Hindú 20

Alumni: Santiago González Iglesias; Franco Sábato, Alejo González Chávez, Franco Battezzati (capitán) y Santiago Pernas; Bautista Canzani y Tomás Passerotti A ; Juan Patricio Anderson, Tobías Moyano e Ignacio Cubilla; Joaquín González Iglesias y Nicolás Promanzio; Francisco Bottoni, Tomás Bivort A y Ezequiel Oliva.

Entrenadores: Rodrigo Jiménez Salice y Lucas Chioccarelli.

Hindú: Bautista Farise; Belisario Agulla, Federico Graglia, Joaquín De la Vega Mendía y Torcuato Pulido; Santiago Fernández (capitán) y Lucas Fernández Miranda; Lautaro Bavaro, Nicolás Amaya y Gonzalo Delguy; Federico Lavanini y Carlos Repetto; Nicolás Leiva, Agustín Capurro A y Franco Diviesti.

Entrenadores: Nicolás, Juan de la Cruz y Francisco Fernández Miranda y Diego Liberato.

Primer tiempo: 3 minutos, gol de Canzani por try de Cubilla (A); 7, penal de Canzani (A); 11, gol de Canzani por try de S. González Iglesias (A); 14, penal de Fernández (H); 31, gol de Fernández por try de Graglia (H), y 42, penal de Canzani (A). Amonestados: 19, Capurro (H), y 26, Passerotti (A). Resultado parcial: Alumni 20 vs. Hindú 10.

Nehuén Jauri Rivero. Cancha: Alumni.