Argentinos en Europa: los primeros clasificados y el laborioso jugador que se destaca en el pack

A falta de una fecha para el final de la fase de grupos, varios clubes se aseguraron el boleto a los octavos de final de la Champions Cup, la competencia más importante de Europa, que también incluye a los mejores conjuntos sudafricanos. Glasgow Warriors, Sale Sharks, Leinster, Harlequins, Bordeaux Bègles, Bristol Bears y Northampton Saints se clasificaron a la siguiente instancia y el próximo fin de semana se definirán los otros nueve que los acompañarán.

En lo que respecta a los jugadores argentinos, la principal novedad fue el debut como titular de Tomás Albornoz con la 10 de Toulon. El tucumano ya había ingresado desde el banco en el Top 14 y este domingo hizo su estreno en una producción con vaivenes; estuvo correcto en la conducción y en defensa, pero cometió errores que le pudieron haberle costado el partido a su equipo, que se terminó imponiendo por 27-25 sobre el combativo Munster. Además, el apertura tuvo que dejar el campo de juego durante diez minutos por un golpe en la cabeza, aunque pasó el protocolo de conmoción cerebral y volvió, con el ojo hinchado luego de un tackle alto.

Tomas Albornoz terminó el partido de RC Toulon y Munster con el ojo derecho inflamado Shauna Clinton - Sportsfile

En la última jugada de la tarde en el Stade Mayol, Albornoz tuvo una situación clara para marcar un try, pero lo mantuvieron arriba y no logró apoyar, lo que hubiera significado el punto bonus ofensivo. El próximo fin de semana, Toulon deberá ganar como visitante ante Gloucester para garantizar su lugar en los play-offs.

Cuatro argentinos protagonizaron el mejor partido del fin de semana. En un festival de tries, Bristol Bears salió victorioso de la calurosa Pretoria con un 61-49 sobre Bulls. Un choque de ida y vuelta que siempre tuvo al equipo inglés como dominador, con un jugador que atraviesa un presente óptimo: Pedro Rubiolo apoyó su primer try en el club, tras una jugada preparada, y ratificó que es uno de los mejores argentinos de la actualidad. Por su incansable trabajo sin la pelota y su fiereza en el contacto, es una de las figuras de los Bears, que ganaron sus últimos siete encuentros entre la Champions Cup y la Premiership.

🇦🇷🐻 Pedro Rubiolo dejó su marca en el triunfo 61-49 de Bristol Bears en Pretoria, con una jugada preparada a cinco metros del ingoal de Bulls cómo artífice.#ChampionsCup 🏆 pic.twitter.com/ZoMTREwTjB — ScrumRugby (@ScrumESPN) January 10, 2026

Hace unas semanas Ellis Genge, pilar de la selección inglesa, lo elogió tras un triunfo. “Para mí, Pedro Rubiolo estuvo absolutamente increíble con todo el trabajo sin la pelota durante las últimas tres semanas. No lo van a aplaudir, ¿sabes?. Lo que quiero decir es que no hace tries de 50 metros, pero ese tipo de cosas son las que te permiten hacerlo. Jugadores que hacen el trabajo incansable. Los tries de 50 metros son buenos, pero para mí, eso es lo que hay que aplaudir", valoró Genge.

Rubiolo, indiscutido en la estructura de los Pumas en la consideración de Felipe Contepomi, renovó su contrato a largo plazo con el equipo inglés, caracterizado por su ataque voraz y un rugby fluido y dinámico. El rafaelino aporta un rigor defensivo importante para el equilibrio. La última acción ante Bulls fue una prueba cabal: frenó en seco a un sudafricano en el ingoal y le impidió anotar un try. En Pretoria también fue titular Santiago Grondona, mientras que su hermano Benjamín y Matías Moroni ingresaron desde el banco de reservas.

La gran sorpresa la dio Saracens, que derrotó por 20-14 al poderoso Toulouse, le propinó su segunda derrota y dejó sin margen de error al principal candidato al título. En una fría y lluviosa noche en Londres, el local, que contó con la presencia de Juan Martín González, se hizo fuerte en defensa, en el line defensivo y en el piso para quedarse con un triunfo valioso desde lo numérico y lo anímico. Santiago Chocobares completó los 80 minutos y Efraín Elías ingresó sobre el cierre en el último campeón de Francia, que venía de caer ante Glasgow Warriors y deberá superar a Sale Sharks para avanzar a los octavos de final.

Benjamín Grondona, Pedro Rubiolo, Santiago Grondona y Matías Moroni junto a sus compañero de Bristol. (IG @gabrieloghre )

Pedro Delgado y Guido Petti fueron titulares en Harlequins, de pobre actualidad en la Premiership, pero firme en la copa, tras el 61-10 sobre Stormers. Clermont cayó ante Glasgow Warriors, se quedó sin chances de clasificar y sufrió la lesión de otro de sus Pumas: la semana pasada, Marcos Kremer sufrió una fractura de uno de sus dedos de la mano y este sábado Bautista Delguy dejó la cancha con mucho dolor, por una lesión en el codo.

La Challenge Cup

En la segunda competición europea, Montpellier se mantiene con puntaje ideal, tras una remontada notable y una victoria 33-31 ante Connacht, con Justo Piccardo como titular. En el 50° partido de Bautista Bernasconi en el club y con el regreso de Nahuel Tetaz Chaparro, Benetton aplastó por 74-21 a Dragons y también se clasificó a los octavos de final. Gerónimo Prisciantelli apoyó el único try argentino del fin de semana, aunque Racing 92 perdió 32-13 en su visita a Cardiff Rugby y no levanta cabeza.