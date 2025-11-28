Horarios de los Pumas para el Seven de Dubái, por la fecha 1 del Circuito Mundial 2025-2026

Este fin de semana, en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, se disputa la primera etapa del Circuito Mundial de Seven 2025-2026, en la que los Pumas 7s intentarán comenzar con el pie derecho y ganar su primera medalla dorada en esta temporada. Todos los partidos se pueden ver en vivo por televisión a través de FOX Sports, como así también por streaming a través de la plataforma Disney+, en su plan Premium.

La selección argentina comparte el Grupo A con Fiji, Francia y Sudáfrica, ganador de las últimas cinco ediciones que se disputaron en tierras árabes. Los tres son rivales complejos, que podrían complicar al equipo dirigido por Felipe Contepomi si no está al 100% tanto desde lo físico como desde lo estrictamente deportivo. En la zona B, en tanto, aparecen Australia, Gran Bretaña, Nueva Zelanda y España.

El plantel de los Pumas 7s para jugar en Dubái, ciudad en la que en 2024 finalizaron en el tercer puesto prensa UAR

Fixture de Los Pumas 7s en el Seven de Dubái

Argentina vs. Fiji - Sábado 29 de noviembre a las 6:10.

- Sábado 29 de noviembre a las 6:10. Argentina vs. Francia - Sábado 29 de noviembre a las 9:38.

- Sábado 29 de noviembre a las 9:38. Argentina vs. Sudáfrica - Sábado 29 de noviembre a las 13:34.

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

El plantel de los Pumas 7s para este fin de semana en Emiratos Árabes Unidos lo conforman: Santiago Álvarez, Martiniano Arrieta, Juan Patricio Batac, Lautaro Vélez Bazán, Sebastián Dubuc, Luciano González, Matteo Graziano, Valentín Maldonado, Santiago Mare, Marcos Moneta, Eliseo Morales, Joaquín Pellandini, Santiago Vera Feld y Santino Zangara. De todos ellos, cinco son debutantes: Morales, Batac, Dubuc, Arrieta y Maldonado.

El año pasado finalizaron en el tercer lugar en Dubái, tras caer en semifinales ante Fiji y luego de derrotar a Nueva Zelanda en el partido por el tercer puesto.

Fixture del Circuito Mundial de Seven 2025-2026

29 y 30 de noviembre de 2025 - Seven de Dubái (Emiratos Árabes Unidos).

(Emiratos Árabes Unidos). 6 y 7 de diciembre de 2025 - Seven de Ciudad del Cabo (Sudáfrica).

(Sudáfrica). 31 de enero y 1° de febrero de 2026 - Seven de Kallang (Singapur).

(Singapur). 7 y 8 de febrero de 2026 - Seven de Perth (Australia).

(Australia). 7 y 8 de marzo de 2026 - Seven de Vancouver (Canadá).

(Canadá). 14 y 15 de marzo de 2026 - Seven de Nueva York (Estados Unidos).

SVNS World Championship