Así quedó la tabla de posiciones del Circuito Mundial de Seven, tras el octavo puesto de los los Pumas 7s en Dubái

Se llevó a cabo este fin de semana la primera etapa del Circuito Mundial de Seven en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, donde los Pumas 7s se ubicaron en el octavo lugar y ocupan esa mismo lugar en la tabla de posiciones general que domina Nueva Zelanda, ganador del trofeo inaugural de la temporada.

La selección argentina, que atraviesa un recambio generacional, compitió en el grupo A y cosechó derrotas frente a Fiji 26 a 19 y Francia 59 a 7 más una victoria ante Sudáfrica 19 a 14. Así, disputó la llave por el quinto puesto, donde cedió ante España 31 a 28 y Gran Bretaña 24 a 19 y terminó en el último lugar.

Las posiciones de los seleccionados en la tabla es la misma en la que concluyeron la primera etapa. Los All Blacks dominan con 20 puntos seguidos de Australia, rival al que derrotó en la final 26 a 22, con 18. Tercero está Fiji con 16 tantos y le siguen Francia (14), Sudáfrica (12), España (10), Gran Bretaña (8) y la Argentina (6).

El plantel dirigido por Santiago Gómez Cora lo conformaron Santiago Álvarez, Martiniano Arrieta, Juan Patricio Batac, Lautaro Bazán Vélez, Sebastián Dubuc, Luciano González Rizzoni, Matteo Graziano, Valentín Maldonado, Eliseo Morales, Santiago Mare, Marcos Moneta, Joaquín Pellandini, Santiago Vera Feld y Santino Zangara.

El formato del Circuito Mundial es distinto al de las últimas ediciones. Primero se disputan seis etapas con ocho participantes, a diferencia de los 12 que había la temporada pasada, y son la Argentina, Australia, Fiji, Francia, Gran Bretaña, Nueva Zelanda, Sudáfrica y España. Todos ellos se ven las caras en Dubái (Emiratos Árabes Unidos), Ciudad del Cabo (Sudáfrica), Kallang (Singapur), Perth (Australia), Vancouver (Canadá) y Nueva York (Estados Unidos).

Luego habrá otras tres etapas finales denominadas SVNS World Championship, a las cuales se sumarán los cuatro mejores equipos del SVNS 2, la segunda división del Circuito Mundial, por lo que habrá 12 participantes. Primero se jugará en Hong Kong, luego en Valladolid (España) y después en Bordeaux (Francia). El campeón se dará a conocer, justamente, al término del último fin de semana de actividad.

Fixture y posición de los Pumas 7s en el Circuito Mundial de Seven 2025-2026

Seven de Dubái (Emiratos Árabes Unidos) - 8°

6 y 7 de diciembre de 2025 - Seven de Ciudad del Cabo (Sudáfrica).

(Sudáfrica). 31 de enero y 1° de febrero de 2026 - Seven de Kallang (Singapur).

(Singapur). 7 y 8 de febrero de 2026 - Seven de Perth (Australia).

(Australia). 7 y 8 de marzo de 2026 - Seven de Vancouver (Canadá).

(Canadá). 14 y 15 de marzo de 2026 - Seven de Nueva York (Estados Unidos).

SVNS World Championship

17 al 19 de abril de 2026 - Seven de Hong Kong.

29 al 31 de mayo de 2026 - Seven de Valladolid (España).

(España). 5 al 7 de junio de 2026 - Seven de Bordeaux (Francia).