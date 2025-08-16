Así quedó la tabla de posiciones del Rugby Championship 2025, tras la fecha 1

Los Pumas y los All Blacks pusieron primera a sus respectivas participaciones en el Rugby Championship 2025 y cerraron así, en Córdoba, la primera jornada de la competencia que reúne a las potencias del Hemisferio Sur. El seleccionado argentino no pudo cumplir el gran objetivo que tenía, vencer a los Hombres de Negro -que están punteros- jugando como local por primera vez. Cayó por 41 a 24, pero la próxima semana tendrá revancha en Buenos Aires, cuando vuelvan a verse las caras por la fecha 2. Australia, que se impuso a Sudáfrica como visitante, quedó segunda.

En el primero de los dos partidos que los Pumas jugarán en casa (para el tercero mudará la localía a Twickenham, en Londres) no pudieron frente al equipo más ganador de este torneo. Sin embargo mostraron carácter, principalmente en el segundo tiempo, razón por la cual llegarán al partido del sábado que viene la cancha de Vélez, con la ilusión de reponerse.

Los Pumas tuvieron un segundo tiempo aceptable ante los All Blacks, pero no les fue suficiente Nicolas Aguilera - AP

En el primer turno de la jornada que levantó el telón de la edición 2025 del torneo, Australia sorprendió a Sudáfrica, campeón en ejercicio y dio vuelta el partido que se llevó por 38 a 22. Eso le valió posicionarse en el segundo lugar de la tabla de posiciones con la misma cantidad de puntos que Nueva Zelanda pero con peor diferencia de tantos (16 contra 17).

Resultados de la fecha 1

Sudáfrica 22-38 Australia.

Argentina 24-41 Nueva Zelanda.

Australia se hizo fuerte como visitante y dio la sorpresa ante el último campeón, Sudáfrica WIKUS DE WET - AFP

La fecha 2 se jugará así:

Sábado 23 de agosto a las 12.10: Sudáfrica vs. Australia en el estadio Ciudad del Cabo.

en el estadio Ciudad del Cabo. Sábado 23 de agosto a las 18.10: Argentina vs. Nueva Zelanda en el estadio José Amalfitani.

Así está la tabla de posiciones, tras la fecha 1

Así quedó la tabla de posiciones del Rugby Championship 2025, tras la primera fecha OPTA

El Rugby Championship 2025 que inició este fin de semana se extenderá hasta el 4 de octubre y la Argentina, tras jugar sus dos partidos antes Nueva Zelanda continuará el periplo con cuatro encuentros fuera del país. Visitará a Australia en Queensland y Sídney y a Sudáfrica en Durban. La localía del seleccionado albiceleste contra los Springboks, por la última jornada, será el mítico estadio de Twickenham en Londres, Inglaterra.

Fixture de los Pumas tras los partidos vs. los All Blacks

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Australia vs. Los Pumas - Sábado 6 de septiembre a las 1.30 en el Queensland Country Bank Stadium en Queensland.

- Sábado 6 de septiembre a las 1.30 en el Queensland Country Bank Stadium en Queensland. Australia vs. Los Pumas - Sábado 13 de septiembre a las 1 en el Allianz Stadium de Sídney.

- Sábado 13 de septiembre a las 1 en el Allianz Stadium de Sídney. Sudáfrica vs. Los Pumas - Sábado 27 de septiembre a las 12.10 en el Hollywoodbets Kings Park de Durban.

- Sábado 27 de septiembre a las 12.10 en el Hollywoodbets Kings Park de Durban. Los Pumas vs. Sudáfrica - Sábado 4 de octubre a las 10 en el estadio de Twickenham, en Inglaterra.

El equipo argentino fue, casi siempre, último en el torneo: 2012, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021 y 2022. En 2015 terminó tercero gracias a una una victoria ante Sudáfrica, mientras que en 2020 fue escolta de los All Blacks en un torneo que no tuvo a los Springboks por la pandemia de Covid-19. Lo sobresaliente fue que consiguió una victoria contra los Hombres de Negro y dos igualdades ante los Wallabies.

En 2023, en tanto, quedó tercero al superar a Australia en Sídney mientras que la temporada pasada logró la misma ubicación, aunque le ganó un juego a cada rival y coronó su mejor labor histórica.

En 2020 los Pumas derrotaron por primera vez a los All Blacks; fue un triunfo histórico y como visitante AP Photo/Rick Rycroft

Tabla de campeones del Rugby Championship

El Rugby Championship se denomina así desde 2012, cuando empezaron a participar los Pumas. Desde entonces hubo 12 torneos -en 2020 se denominó Tri Nations por la ausencia de Sudáfrica- y los All Blacks ganaron diez. Sudáfrica, con la consagración en 2024, tiene dos estrellas (la otra la consiguió en 2019), mientras que Australia ganó una (2015).

Nueva Zelanda - 10

Sudáfrica - 2

Australia - 1

Hasta 2011 el certamen se denominó Tri Nations porque lo jugaban Nueva Zelanda, Australia y Sudáfrica. También ocurrió excepcionalmente en 2020, por la ausencia de los Springboks y la presencia de la Argentina (los africanos se bajaron a raíz de la pandemia del Covid-19). El más ganador de esa competencia también fue el seleccionado maorí con 10 vueltas olímpicas por delante de australianos y sudafricanos, que celebraron tres veces cada uno.