Así quedó la tabla de posiciones del Seis Naciones 2026, tras la fecha 2

Francia es el único seleccionado que ganó sus dos encuentros y domina la clasificación por sobre Escocia

  • icono tiempo de lectura3 minutos de lectura'
Francia es el único seleccionado que ganó los dos partidos en el Seis Naciones
Francia es el único seleccionado que ganó los dos partidos en el Seis Naciones
PAUL ELLIS - AFP

Se completó este domingo la segunda fecha del Seis Naciones 2026 con triunfo de Francia sobre Gales 54 a 12 como visitante en el Principality Stadium de Cardiff, resultado con el que el combinado galo quedó como único líder de la tabla de posiciones porque ganó los dos duelos que disputó.

El elenco dirigido por Fabien Galthié acumula 10 puntos porque en ambos juegos obtuvo el bonus. Su escolta es Escocia con seis unidades, tras vencer a Inglaterra 31 a 20 en la denominada Calcutta Cup. Los ingleses tienen cinco tantos al igual que Italia, que perdió con Irlanda 20 a 13 y, al menos, consiguió el bonus. Los irlandeses lograron sus primeros cuatro puntos mientras que Gales todavía no salió del cero.

Irlanda logró su primera victoria en el Seis Naciones frente a Italia
Irlanda logró su primera victoria en el Seis Naciones frente a Italia
Peter Morrison - AP

Fixture, resultados y posiciones del Seis Naciones

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Fecha 1

  • Francia 36-14 Irlanda.
  • Italia 18-15 Escocia.
  • Inglaterra 48-7 Gales.

Fecha 2

  • Irlanda 20-13 Italia.
  • Escocia 31-20 Inglaterra.
  • Gales 12-54 Francia.

Fecha 3

  • Inglaterra vs. Irlanda - Sábado 21 de febrero a las 11.10 en el Allianz Stadium.
  • Gales vs. Escocia - Sábado 21 de febrero a las 13.40 en el Principality Stadium.
  • Francia vs. Italia - Domingo 22 de febrero a las 12.10 en el Stade Pierre Mauroy.

Fecha 4

  • Irlanda vs. Gales - Viernes 6 de marzo a las 17.10 en el Aviva Stadium.
  • Escocia vs. Francia - Sábado 7 de marzo a las 11.10 en el Scottish Gas Murrayfield.
  • Italia vs. Inglaterra - Sábado 7 de marzo a las 13.40 en el estadio Olímpico.

Fecha 5

  • Irlanda vs. Escocia - Sábado 14 de marzo a las 11.10 en el Aviva Stadium.
  • Gales vs. Italia - Sábado 14 de marzo a las 13.40 en el Principality Stadium.
  • Francia vs. Inglaterra - Sábado 14 de marzo a las 17.10 en el Stade de France.
La tabla de posiciones del Seis Naciones, con Francia en la cima
La tabla de posiciones del Seis Naciones, con Francia en la cima
Six Nations

Tabla de campeones del Seis Naciones

  • Inglaterra - 34 títulos.
  • Gales - 32.
  • Francia - 27.
  • Irlanda - 20.
  • Escocia - 13.

Los campeones del Seis Naciones, año por año

  • 2025: Francia.
  • 2024: Irlanda.
  • 2023: Irlanda (Grand Slam).
  • 2022: Francia (Grand Slam).
  • 2021: Gales.
  • 2020: Inglaterra.
  • 2019: Gales (Grand Slam).
  • 2018: Irlanda (Grand Slam).
  • 2017: Inglaterra.
  • 2016: Inglaterra (Grand Slam).
  • 2015: Irlanda.
  • 2014: Irlanda.
  • 2013: Gales.
  • 2012: Gales (Grand Slam).
  • 2011: Inglaterra.
  • 2010: Francia.
  • 2009: Irlanda (Grand Slam).
  • 2008: Gales (Grand Slam).
  • 2007: Francia (Grand Slam).
  • 2006: Francia.
  • 2005: Gales (Grand Slam).
  • 2004: Francia (Grand Slam).
  • 2003: Inglaterra (Grand Slam).
  • 2002: Francia (Grand Slam).
  • 2001: Inglaterra.
  • 2000: Inglaterra.

*Se considera Grand Slam cuando un equipo gana los cinco partidos del fixture.

Francia es el campeón defensor del Seis Naciones porque consiguió el título en 2025
Francia es el campeón defensor del Seis Naciones porque consiguió el título en 2025
Christophe Ena - AP

