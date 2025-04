Belgrano pudo con Alumni: ganar el clásico y dejar atrás la derrota de la final de 2024, la mejor manera de mirar el futuro

A veces las revanchas tardan en llegar o ni siquiera llegan. El tiempo se encarga de ubicarlas en su lugar, con su contexto. Tras una final apasionante, la primera en la historia entre los dos acérrimos rivales, Belgrano Athletic sabe que lo que pasó quedó atrás y sólo sirve mirar para adelante. “Se habló un poco, pero tratamos de estar en el presente. Es un partido distinto. No lo tomamos como una revancha, era un partido más del año, aunque obvio que es un clásico y lo queríamos ganar”, comentó Franco Vega, uno de los puntos más altos de Belgrano, que se desquitó ante Alumni con un gran triunfo por 35-19.

“Lo del año pasado va a seguir estando siempre, pero para este año es indiferente. Hay que tratar de alejarse de eso y volver a empezar”, indicó Theo Blacksley, el encargado de imprimirle vértigo y ritmo al ataque de Belgrano, en un partido de ida y vuelta, con un ritmo frenético entre los dos mejores equipos del 2024. Con color, folclore, cargadas entre las hinchadas y jugado lealmente, sin demasiadas interrupciones. Entre los dos sólo sumaron 11 penales. “Fue un partido con secuencias largas, de mucho ida y vuelta. Con buenas formaciones fijas. Fue un clásico entretenido”, agregó el medioscrum.

Los jugadores de Belgrano festejan y los de Alumni se lamentan: el campeón del 2024 perdió en Tortuguitas Rodrigo Nespolo

La defensa fue uno de los fuertes de Belgrano en Tortuguitas. La reposición defensiva para acomodarse ante quiebres rivales y el trabajo en el piso para robar pelotas y frenar ataques. Joaquín De la Serna, especialista en los rucks, fue una de las grandes figuras de la tarde; tras una pelota recuperada por el tercera línea y un kick al fondo empezó a gestarse el primer try de la tarde. A la salida de un scrum, Juan Landó asistió a Pedro Arana, que venía de marcar dos ante CUBA y otra vez fue decisivo. Landó había inaugurado el tanteador con un penal, mientras que Tomás Bivort, a través del empuje del maul, descontó para irse abajo en el marcador al entretiempo por 8-7.

Para graficar el atractivo del clásico, Alumni ingresó con posesión a la línea de 22 metros de su rival en ocho oportunidades y Belgrano, en doce. Ambos dilapidaron chances de sumar, sobre todo el visitante, que falló tres drops y le anularon un try en el primer tiempo por un pase forward. Pero no se desalentó. La paciencia es una virtud y en la segunda etapa facturó a través de Franco Vega para aumentar la ventaja y trasladarle la presión al rival. “Pudimos plantar bandera acá, en una cancha difícil contra un gran rival. No por nada son los últimos campeones. Estuvimos muy firmes en el contacto y en las formaciones fijas. Tuvimos mejor obtención y los backs pudieron jugar más ”, analizó el activo tercera línea.

Una imagen que retrata la fiereza defensiva de Belgrano en el partido contra Alumni, el campeón de 2024 Rodrigo Nespolo

La palomita de Ramón Fuentes, con un gesto técnico en la definición similar al de la final del 2024, pudo traer fantasmas, pero aparecieron los wingers del marrón para alejarlos: el tandilense Ignacio Díaz encontró un hueco en la defensa para anotar el suyo y Pedro Arana interceptó la última pelota de la tarde, cuando su rival ya estaba jugado. Una especialidad del último finalista: ya son cinco los partidos consecutivos con tries de intercepción. Con cuatro conquistas, el menor de los hermanos es uno de los trymen del torneo, junto a Alejo Barrera, de Regatas Bella Vista.

Los tackles del capitán Julián Rebussone, el trabajo silencioso de Joaquín De la Serna, el empuje de Franco Vega, Augusto Vaccarino y Francisco Lusarreta (el viernes sumó minutos en Pampas y jugó 70 minutos), la dinámica de Theo Blacksley y Juan Aparicio en la conducción, los destellos de Juan Landó y los tries de los wingers; un scrum que forzó dos penales y un free-kick y un line prolijo fueron algunos de los argumentos para salir victorioso de Tortuguitas. “Esto significa que seguimos estando a la altura. Queremos demostrar que es otro año, otro nuevo comienzo y saber que cuando estamos enfocados el equipo es imparable”, destacó Aparicio, que en el segundo tiempo tuvo un cierre espectacular ante Ramón Fuentes. “Es muy rápido, no quedaba otra que cerrar los ojos, tirarse abajo y tacklearlo”, admitió con una sonrisa.

Aunque el torneo recién empieza, ambos clubes se perfilan para pelear en los primeros puestos por un lugar en las semifinales. Con la base del año pasado, Belgrano ganó sus tres compromisos y la próxima fecha visitará al CASI, el otro que acumula tres éxitos, aunque todos con punto bonus. Una gran medida a la altura para uno de los candidatos.

Nicolás Casanova Por