Cabezazo desleal: un argentino sufrió un golpe en Francia y minutos más tarde apoyó un try

Los jugadores de Toulouse y Racing 92 se iban al descanso como en cualquier entretiempo de cualquier fecha. Pero el cordobés Efraín Elías quedó tendido en el piso con mucho dolor, tomándose el estómago. Inmediatamente las cámaras de la televisión encontraron el motivo: el hooker de Racing 92, Janick Tarrit, le asestó un cabezazo violento y fuera de lugar. El argentino se encontraba parado a la salida del ruck y sintió el impacto de una acción que le valió a su adversario la tarjeta roja y seguramente una sanción disciplinaria de varias semanas.

El incidente se produjo en Toulouse-Racing 92, por la 11ª fecha del Top 14 francés. El último campeón ganaba 8-3 en un encuentro reñido, hasta la imprudencia del hooker, que cambió el desarrollo del partido. En lugar de irse a los vestuarios, el árbitro sancionó penal, expulsó a Tarrit y Toulouse marcó el segundo try de la tarde, precisamente anotado por Efraín Elías, el jugador formado en Jockey de Córdoba, habitual segunda línea, pero esta vez ubicado como ala.

La infracción sobre Elías

El cordobés sólo jugó un puñado de minutos con los Pumas en la última ventana de noviembre, pero sigue sumando ritmo en uno de los mejores equipos del mundo, que terminó imponiéndose por 48-24 y se mantiene como el único líder de la liga francesa. Además, Toulouse celebró el regreso de Antoine Dupont, la gran estrella del país, que se recuperó de una lesión en la rodilla sufrida en marzo pasado.

Patrice Collazo, entrenador de Racing 92, fue contundente y no defendió a su jugador. “Cuando entrenas, prevés muchas cosas, establecès una estrategia, intentás prever lo que va a hacer el adversario. Pero no se puede predecir la estupidez. Puedo entender todo, pero eso no. Cuando uno pone en peligro al equipo, cuando rompe la dinámica, es inaceptable. Arruina todo nuestro trabajo”, deslizó el head coach del conjunto de París, que cuenta con Gerónimo Prisciantelli en el plantel (no formó parte del plantel de 23).

El try que anotó Elías

El código disciplinario menciona sanciones para cualquier jugador que “sujete, empuje, cargue u obstruya a un oponente que no esté en posesión de la pelota, excepto en scrums, rucks o mauls”. La sanción más baja es de dos semanas de suspensión, la media de hasta cuatro semanas, y la más alta, de seis semanas o más. La sanción máxima puede ser de hasta 52 semanas o un año de suspensión. Será importante la defensa que presente el jugador y el club tras esta acción, ya que un arrepentimiento podría mitigar la pena.

El Top 14 tuvo el regreso de varios Pumas luego de la ventana internacional de noviembre. Bautista Delguy cumplió una buena tarea en ataque en la victoria de Clermont sobre Stade Français por 36-32 (Juan Martín Scelzo marcó un try para el equipo de París). Joaquín Oviedo e Ignacio Ruiz volvieron en Perpignan, que no levanta cabeza y perdió 23-7 ante Castres. También fueron titulares Jerónimo De la Fuente y Benjamín Urdapilleta (aportó una conversión).

Toulouse's Argentinian lock Efrain Elias (top L) and Racing 92' English lock Jonathan Hill (Top R) jump for the ball during the French Top14 rugby union match between Stade Toulousain Rugby (Toulouse) and Racing 92 at the Ernest-Wallon stadium in Toulouse, south-western France on November 29, 2025. (Photo by Ed JONES / AFP)� ED JONES� - AFP�

Relegado de la selección argentina, Facundo Bosch apoyó un try en la victoria de Bayonne sobre Lyon por 22-20. En el conjunto vasco, Rodrigo Bruni recibió una tarjeta amarilla, Lucas Paulos fue titular e Ignacio Calles ingresó desde el banco en su debut oficial en el club. Domingo Miotti acertó sus cuatro conversiones en Montpellier, que superó a Bordeaux Bègles por 28-24 en un choque importante en la lucha por los play-offs.

Tries de terceras líneas en la Premiership

La liga inglesa reanudó su actividad tras la ventana de noviembre y Juan Martín González apoyó dos conquistas en la derrota de Saracens ante Bath por 36-29. El mendocino tiene un instinto de try como pocos forwards; en el club londinense apoyó 21 en 42 partidos oficiales.

El otro que marcó por duplicado fue Joaquín Moro, de cualidades similares a González: un ala atlético, capaz de correr la cancha como un back. Anotó dos en la victoria de Leicester Tigers sobre Newcastle Red Bulls, ambos con buenas carreras y desequilibrio en ataque.

Enfrente estuvo Simón Benítez Cruz, que ingresó en el segundo tiempo. Santiago Grondona y Pedro Rubiolo fueron titulares en la resonante victoria de Bristol Bears sobre Northampton Saints por 46-12; Matías Alemanno hizo lo propio en el éxito de Gloucester ante Harlequins, que contó con Rodrigo Isgró, Guido Petti, Pedro Delgado y Boris Wenger.

Try de Moro para Tigers