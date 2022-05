Cada vez peor. Jaguares XV tocó fondo, sufrió otra caída en la Superliga Americana y enciende la preocupación

La mejoría insinuada dos partidos atrás ante Olimpia quedó en la nada. Jaguares XV tocó un nuevo fondo y sumó su cuarta derrota en la Superliga Americana 2022. Sin respuestas anímicas, las deficiencias técnicas y tácticas se potenciaron. Ante un equipo sólido, que sabe a lo que juega y lo ejecuta con prolijidad como Peñarol, la derrota 32-14 no sólo fue lógica, sino que traduce la realidad del equipo argentino: está un escalón por debajo de uruguayos y chilenos.

El mejor arranque de Jaguares XV en el partido disputado en el Estadio Charrúa, de Montevideo, quedó en una ilusión. Cuando Peñarol se compuso, no tardaron en aparecer falencias de todo tipo entre los argentinos: de manejo, en las formaciones fijas, en la defensa y en el juego con el pie. Tal como había ocurrido en la jornada anterior ante Selknam. De juego de ataque, ni hablar: nunca pudieron jugar con espacios. Lo más preocupante fue la falta de reacción de un equipo que durante toda la temporada se ha mostrado inofensivo.

Jaguares XV al ataque: no fue suciente, porque volvió a jugar mal Jaguares XV

Con este resultado, Jaguares XV quedó atornillado en la tercera ubicación, a un partido del cierre de la etapa regular, el domingo ante Cobras Brasil XV. En semifinales jugará ante Selknam, un equipo que llega con la confianza por el cielo (ayer goleó 64-3 a Cafeteros, el cuarto) y que venció a los argentinos en los dos enfrentamientos de esta temporada. Las previsiones no son auspiciosas.

Lo más rescatable fue la buena actuación de Bautista Pedemonte, un octavo muy potente que había mostrado buenas condiciones en su época de juveniles, pero que no había logrado rubricar esas credenciales en el siguiente nivel.

El empuje del scrum argentino Jaguares XV

Ante la seguidilla de cuatro partidos en tres semanas, el entrenador Carlos Ignacio Fernández Lobbe apostó por primera vez a una rotación masiva y dispuso un equipo con muchas modificaciones: 10 entre los titulares. El recambio lejos estuvo de redundar en una inyección anímica.

Jaguares XV empezó jugando un poco mejor. Sin hacer maravillas, le alcanzó con algo de orden para imponerse en el duelo de forwards y forzar penales, ayudado también por el exceso de energía con que entró Peñarol, inusual en el equipo más sólido de la competencia hasta aquí. Sin embargo, careció de recursos para capitalizar esa situación más allá de tres aciertos de Suárez Folch en cuatro intentos. El nuevo apertura cometió varios errores y no hizo méritos para ganarle la 10 a Gerónimo Prisciantelli. Pero Jaguares nunca pudo utilizar ese mínimo envión para generar una ventaja con los backs. Casi no hubo quiebres defensivos.

Joaquín Pellandini abre el juego a sus backs Jaguares XV

De a poco Peñarol fue recuperando la forma y ganando en solidez y sobre el final del primer tiempo se adueñó del partido. Comenzó a imponerse en el scrum, que había sido irregular hasta allí, y a ganar el duelo táctico con el pie, dos de las falencias más graves de la versión 2022 de Jaguares. El equipo dirigido por Pablo Bouza llegó al try en la última acción del primer tiempo y se puso en ventaja por primera vez en el partido (10-9).

El resumen de la derrota de Jaguares XV

En la segunda mitad, en cambio, la superioridad del local fue total. Se impuso en todos los aspectos del juego, especialmente en las ganas de jugar, apoyó tres tries más y se quedó con una victoria amplia y merecida, que refleja el presente y las diferencias de los dos equipos. El resultado, que incluyó punto bonus para el ganador, les garantizó a los uruguayos finalizar en el primer lugar de la etapa regular. Su rival será el cuarto clasificado, puesto que definirán en un mano a mano Cafeteros Pro y Olimpia Lions el domingo.

A Jaguares le queda un encuentro para sumar algo de confianza antes de los partidos eliminatorios, el domingo ante Cobras Brasil XV, el último de la tabla. ¿Alcanzará? Las semifinales están a la vuelta de la esquina, pero el equipo argentino está muy lejos de ser favorito.

La síntesis del partido

Peñarol (34): Rodrigo Silva; Federico Favaro, Bautista Basso, Andrés Vilaseca (c) y Baltazar Amaya; Felipe Etcheverry y Tomás Inciarte; Santiago Civetta, Manuel Ardao y Lucas Bianchi; Nahuel Milan y Eric Dosantos; Ignacio Péculo, Guillermo Pujadas, Juan Echeverría.

Entrenador: Pablo Bouza.

Cambios. Primer tiempo: Diego Arbelo por Favaro (temporario). Segundo tiempo: 4m, Arbelo por Péculo; 12m, Péculo por Arbelo; 17m, Emiliano Faccennini por Pujadas y Diego Magno por Bianchi; 20m, Edgardo Benítez por Echeverría; 28m, Santiago Álvarez por Basso; 29m, Tomás Etcheverry por Milan; 32m, Nicolás Roger por F. Etcheverry.

Jaguares XV (14): Ignacio Mendy; Iñaki Delguy, Santiago Segura, Santiago Mare y Nicanor López Fernández; Tomás Suárez Folch y Joaquín Pellandini; Eliseo Chiavassa, Bautista Pedemonte y Jerónimo Gómez Vara; Rodrigo Fernández Criado (c) y Lucio Anconetani; Martín Villar, Bautista Bernasconi y Santiago Pulella.

Entrenador: Carlos Ignacio Fernández Lobbe.

Cambios. Primer tiempo: 38m, Javier Coronel por López Fernández (temporario). Segundo tiempo: 3m, Ignacio Ruíz por Bernasconi, Mayco Vivas por Pulella, Pedro Rubiolo por Anconetani y Manuel Bernstein por Fernández Criado; 8m, Coronel por Villar; 17m, Mateo Albanese por Pellandini; 26m, Ramiro D’Agostino por Delguy; 36m, Federico Albrisi por Chiavassa.

Primer tiempo. Los tantos: 3, 11 y 33m, penales de Suárez Folch (JXV); 26, penal de F. Etcheverry (P); 40, gol de F. Etcheverry por try de Ardao (P).

Amonestados: 15m, Péculo (P); 38, Villar (JXV).

Segundo tiempo: 2m, penal de F. Etcheverry (P); 11, gol de F. Etcheverry por try de Echeverría (P); 27, try de Inciarte (P); 36, gol de Roger por try de Magno (P); 37, try de Bernstein (JXV).

Cancha: Estadio Charrúa, Montevideo, Uruguay

Árbitro: Felipe Balbontín (Chile)