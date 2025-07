Cambia medio equipo: Felipe Contepomi rediseña para la revancha que quieren tomarse los Pumas

Piernas frescas, experiencia y oportunidades. Si bien el entrenador insiste en que en los Pumas no se prueba, el segundo test de la ventana de julio ante Inglaterra es una buena oportunidad para algunos jugadores de afianzarse en el máximo nivel. La selección argentina presentará siete modificaciones para el encuentro del sábado próximo, desde las 16.40, en el Estadio San Juan del Bicentenario.

Dos cambios son obligados: por una conmoción cerebral Rodrigo Isgró no podrá estar en el equipo y su lugar lo ocupará Matías Moroni. Además, Gonzalo Bertranou tampoco estará disponible por una lesión no especificada sufrida en La Plata y lo reemplazará Simón Benítez Cruz, en lo que será su primer test como titular. El medioscrum de 25 años, que ingresó desde el banco de los suplentes ante los British and Irish Lions e Inglaterra, vestirá la camiseta 9, acompañado por Santiago Carreras en la conducción.

¡Los 23 para la revancha en San Juan! 🇦🇷#SomosLosPumas pic.twitter.com/xmEKFXokpj — Los Pumas (@lospumas) July 10, 2025

Habrá retoques en todas las líneas salvo en la pareja de centros, que repetirán Justo Piccardo y Lucio Cinti. En el pack de forwards regresarán dos experimentados para intentar fortalecer las formaciones fijas, que no dieron garantías en La Plata: la vuelta de Guido Petti es sustancial para la eficacia del line y la de Francisco Gómez Kodela para el scrum. Con 40 años y nueve días el pilar derecho, que se retirará del rugby luego de la ventana de julio, se convertirá en el jugador más longevo de la historia de los Pumas, superando a Agustín Creevy. Volverá a componer la primera línea con Julián Montoya y Thomas Gallo, la que se desempeñó en el Mundial de Francia.

“Tanto si ganamos como si perdemos no influye tanto el resultado sino la evaluación sobre lo que queremos hacer. Nosotros nos definimos por nuestros comportamientos diarios y en el partido. El equipo sigue muy bien anímicamente. Esto es deporte y obviamente las victorias siempre ayudan para ratificar el camino que uno va llevando, pero nadie entró ni un poquito en duda de lo que queremos hacer”, explicó el head coach, tras la contundente caída en La Plata, la séptima en su ciclo en 13 partidos oficiales.

Santiago Grondona tendrá su oportunidad en la tercera línea en lugar de Facundo Isa. Pablo Matera disputará su partido internacional N° 111 y superará a Creevy como el jugador con más presencias en la historia de los Pumas. Se ubicará como octavo, un rol que supo ocupar en los últimos años de la selección y en su club, MIE Honda Heat. Luego de un debut irregular, Contepomi le dio la confianza a Benjamín Elizalde y también a Ignacio Mendy, de buen rendimiento en la victoria contra los British and Irish Lions.

Entrenamiento de Los Pumas de cara al partido del sábado Prensa UAR

La inexperiencia del banco de suplentes es uno de los interrogantes para buscar cerrar el partido ante un rival con oficio como es Inglaterra. Cinco de los ocho jugadores suman menos de tres caps, mientras que Mayco Vivas y Lucas Paulos no atraviesan un buen presente. Benjamín Grondona, hermano de Santiago, con actualidad en Bristol Bears y Agustín Moyano, de Dogos XV, esperan su debut con la selección mayor. Dos jugadores que representan modelos distintos en su desarrollo profesional: Grondona prácticamente no jugó en el Super Rugby Américas y decidió emigrar de chico a Inglaterra; Moyano fue el medioscrum titular de Dogos XV en las últimas tres temporadas. El entrenador siempre dejó en claro que cada jugador con pasaporte al día tiene chances de ser convocado.

Por cuarta vez en su ciclo, Contepomi ubicará seis forwards entre los reservas. La polifuncionalidad de Moroni, Cinti y Carreras le permitirá rotar puestos ante cualquier eventualidad. La batalla física de los forwards será decisiva para dominar el encuentro y con ese jugador extra intentará imponerse con los delanteros. “De Inglaterra se vio un equipo muy pragmático, como esperábamos, con formaciones fijas sólidas y muy buena defensa. Pero el foco en la semana estuvo en nosotros, en hacer lo que decimos que vamos a hacer. No creemos que el planteo de Inglaterra sea muy distinto a lo que fue antes”, resaltó Julián Montoya, el único primera línea que se mantiene en el XV titular. Para derrotar a un equipo granítico como el inglés los Pumas tienen que empezar a ganar esa pulseada.

Felipe Contepomi se refirió al trabajo de la semana, antes de viajar a San Juan Prensa UAR

Las formaciones de los Pumas e Inglaterra

Argentina: Benjamín Elizalde; Matías Moroni, Lucio Cinti, Justo Piccardo e Ignacio Mendy; Santiago Carreras y Simón Benítez Cruz; Juan Martín González, Santiago Grondona y Pablo Matera; Pedro Rubiolo y Guido Petti; Francisco Gómez Kodela, Julián Montoya (capitán) y Thomas Gallo.

Suplentes: Nicolás Roger, Agustín Moyano, Benjamín Grondona, Facundo Isa, Lucas Paulos, Pedro Delgado, Mayco Vivas y Bautista Bernasconi.

Entrenador: Felipe Contepomi.

Inglaterra: Freddie Steward; Tom Roebuck, Luke Northmore, Seb Atkinson y Will Mur; George Ford (cocapitán) y Ben Spencer; Sam Underhill, Tom Willis y Ben Curry; Alex Coles y Charlie Ewels; Joe Heyes, Jamie George (cocapitán) y Fin Baxter.

Suplentes: Cadan Murley, Jack Van Poortvliet, Alex Dombrandt, Guy Pepper, Chandler Cunningham-South, Asher Opoku-Fordjour, Bevan Rodd y Theo Dan.

Entrenador: Steve Borthwick.