CASI - SIC: un clásico que puede ser un anticipo de las semifinales del Top 12 de la URBA

La Capital Nacional del Rugby vuelve a paralizarse. Se enfrentan sus equipos: CASI y SIC. Durante la semana previa no se habla de otra cosa en San Isidro. Ellos acaparan la atención. Y ya huelgan las palabras: es hora de salir a la cancha. Este sábado, desde las 15.30, en Roque Sáenz Peña 499, el predio de la Catedral, académicos y zanjeros se encontrarán nuevamente. Será el partido número 142 del historial y el segundo duelo del año, por la 19ª fecha del torneo Top 12 de la URBA.

El local, en la mejor campaña de los últimos quince años, marcha segundo con 68 puntos, a dos del líder, Belgrano. Si Los Tilos no suma en su duelo contra el puntero, con sólo sumar el bonus por derrota por hasta 7 tantos CASI lograría su objetivo del comienzo de la temporada: clasificarse para las semifinales. El club más ganador de trofeos en la historia del rugby local no vive una situación así desde 2009, cuando en la noche del 24 de octubre, un viernes de lluvia y viento, venció a Alumni (15-9) en esa instancia. Diez días después caería ante Hindú (31-22) en la final.

CASI está teniendo su mejor torneo en 15 años y puede asegurarse en esta fecha un lugar en las semifinales del torneo de Buenos Aires. Hernán Zenteno - LA NACION

Por su parte, SIC se ubica tercero en la tabla de posiciones, a ocho unidades de su máximo rival, y un triunfo simple (sin bonus) de su parte obligaría a Los Tilos, quinto con 53, a ganar los tres partidos restantes y esperar caídas del conjunto zanjero para volcarle incertidumbre a su llegada a la postemporada, o a ser favorecido por un bajón de Newman, cuarto con 59. Salvo una doble catástrofe, los acérrimos adversarios jugarán las semifinales de 2025.

Cada CASI-SIC es un campeonato aparte. Desde el primer duelo, registrado el 9 de mayo de 1937 en el CASI, donde un penal convertido por Felipe Meyer llenó de alegría a San Isidro Club, fundado dos temporadas antes, hasta el más reciente choque, del pasado 7 de junio en Boulogne, donde el zanjero se impuso por 16-13 en un final dramático: con el tiempo cumplido, Juan Akemeier no acertó un penal esquinado que habría concretado una gran remontada y determinado la igualdad.

Un line en el último clásico, del 7 de junio en Boulogne, donde se impuso SIC por 16-13 a un CASI que pudo empatar con un penal en la última acción. Hernán Zenteno - LA NACION

Nadie en estos clubes repara en lograr un punto que asegure la clasificación, ni en mantener la distancia sobre los demás competidores para que no peligre la ubicación entre los cuatro mejores. Todos ponen el foco en ganar. Y únicamente ganar trae conformismo y alegría, reafirma la confianza. El resto es secundario en el día del clásico.

“Es una semana muy linda”, apuntó Juan Torres Obeid, hooker de la Academia. “Diría que muy especial: jugamos contra el rival de toda la vida”, agregó Mateo Albanese, medio-scrum tricolor. “Lo que cambia de esta semana respecto a las demás del año es que se disfruta más”, observó Andrea Panzarini, ala del club de Boulogne. “Siempre el partido siguiente es el más importante y después del SIC, será el que toque”, advirtió Akemeier, fullback de las cebras, aludiendo al choque con Los Tilos en La Plata. “El próximo partido es siempre el más importante y vamos partido a partido”, coincidió Ignacio Bottazzini, hooker de San Isidro Club. “Es verdad que se trata del SIC, pero no deja de ser un partido más, y ganar nos va a servir para seguir creciendo”, opinó Alejo Lavayén, medio-scrum del Atlético.

Desde hace bastante tiempo circula por internet una estadística errónea respecto al clásico. El periodista Santiago Roccetti se dedicó a reconstruir minuciosamente el historial y de acuerdo con su investigación hubo 141 partidos, no 140, entre los vecinos. Por la liga llevan 138. Uno corresponde a un cuadrangular realizado en Tandil en 1973, organizado con la intención de promocionar en esa región el primer Campeonato Argentino de Clubes, que más tarde se transformaría en el Nacional de Clubes.

La Academia se impuso en 74 ocasiones, los tricolores ganaron 57 veces y hubo 10 empates en el superclásico del rugby argentino. Hernán Zenteno - LA NACION

Otro derbi se desarrolló en el propio Nacional. El 16 de junio de 2007, en Boulogne y por la segunda fecha, venció el CASI por 30-23 Y el restante fue jugado en 2010, por una copa programada con partidos de tiempo reducido. Ambos equipos llegaron a la definición y el SIC derrotó al CASI por 8-6, gracias a un drop de Benjamín Madero, hijo de Rafael Madero, en el último minuto de acción. En el balance final, Atlético logró 74 victorias; los zanjeros, 57, y empataron en 10 ocasiones.

“En la ida perdimos y estamos con muchas ganas de jugar otra vez, de tomarnos la revancha”, concluyó Torres Obeid, uno de los mejores del año en su puesto, el de hooker. “Los 23 jugadores que salimos a la cancha estamos dejando todo para poner al SIC bien arriba. Nuestros forwards siempre van hacia adelante y ahora también nosotros estamos poniendo el hombro para ir adelante”, declaró Jacinto Campbell, wing visitante.

Reconocidas glorias de ambos bandos consultadas para LA NACION coincidieron en que los antecedentes inmediatos nada influyen, pero no se animaron a arriesgar pronósticos: “Es que no importa cómo llegue cada uno: estos son partidos distintos”, admitieron, palabras más, palabras menos. Estos son, de hecho, los encuentros que los hinchas buscan en el calendario apenas se determina el fixture.

Pasó la semana más linda. Se acabaron las palabras, la tensión, la ansiedad. Es hora de salir a la cancha.

Las formaciones de CASI y SIC