Caso Alfie Pugsley: altos, bajos, gordos, flacos... el rugby cobija a todos por igual

La discriminación que sufrió Alfie es hija de la ignorancia. El rugby es un deporte inclusivo que cobija a todos por igual: altos, bajos, gordos, flacos. El que no es el más veloz o el más hábil termina siendo el más querido por los veloces y los hábiles, porque es el que les suministra la pelota para jugar.

Este caso también dejó en evidencia que no son los jóvenes los que discriminan, sino que la discriminación es un problema de grandes. Es muy probable que el insulto haya venido de alguien que no sabe de rugby, que no sabe cuál es el objetivo del rugby. Así se termina generando este problema. Se trata de gente que no entiende la finalidad de este deporte, este juego. En cambio, los chicos la captan enseguida: jugar en equipo, jugar por los 14 compañeros que están en la cancha.

Alfie fue hostigado cuando apareció esta imagen en las redes sociales; la comunidad internacional del rugby salió en su defensa.

Esto resalta aun más la función fundamental que cumplen los clubes. El juego funciona como un pretexto para educarnos y después ser útiles en la vida. Cualquiera puede ser un buen entrenador de scrum, cualquiera puede enseñar a pasar bien la pelota. Pero los verdaderos maestros son los que guían a los jóvenes, que necesitan esa formación. Vale la pena resaltar más que nunca la tarea de grandes maestros que ha tenido la Argentina, como Ángel Guastella, Francisco Ocampo y Julián Gutiérrez, de mi club, Banco Nación.

El rugby es un juego de inclusión. Es, más que nada, un juego formativo, que va a sernos útil en la vida por medio de las relaciones que entablemos, siempre con el espíritu de divertirse en la cancha y fuera de ella, sabiendo que uno pertenece a un club y da todo por eso. Quienes salieron a defender a Alfie son profesionales, pero han tenido una formación y sienten el rugby de la manera en que se debe sentirlo, más allá de que hoy este deporte se haya transformado para ellos en un medio de vida. No es casualidad que hayan enviado al chico galés mensajes públicos de respaldo, afecto y admiración, que lo animen a seguir adelante.

World Rugby, la federación internacional, intervino en la situación de Alfie para animarlo y respaldarlo públicamente.

Hay que destacar que a pesar del crecimiento que ha tenido el rugby en el nivel profesional, el rugby amateur y formativo reúne a un 99% de los que practican este deporte. En el rugby, formarse como persona, sobreponerse a las adversidades, apoyarse en el otro, son virtudes más importantes que saltar bien en el line-out.

------------------------------------------------------------

Hugo Porta fue capitán de los Pumas y es miembro de la Academia Laureus del Deporte