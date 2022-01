Copa África. Sadio Mané protagonizó un terrible choque de cabezas, se desmayó, marcó un golazo y tuvo que salir

En una acción increíble, el delantero Sadio Mané y el arquero José Vozinha terminaron desplomados en el piso tras un choque de cabezas, durante el partido en el que Senegal este martes superó a Cabo Verde por 2-0 por los octavos de final de la Copa África, que incluyó la expulsión de Vozinha y un golazo del atacante de Liverpool, que debió irse reemplazado poco después de anotar.

La jugada comenzó tras un pelotazo del arquero senegalés que dejó la pelota servida para el contraataque del delantero del Liverpool que, ante la salida aérea del arquero fuera del área y el choque que le dio a la altura de la sien, cayó de cabeza contra el campo de juego, prácticamente inconsciente. El impacto fue tremendo, y ambos tuvieron que recibir asistencia médica de inmediato.

Choque de cabezas y expulsión

Como si esto fuera poco, el arquero, al intentar recomponerse, comenzó a tambalearse y generó una situación tensa con los miembros de su mismo equipo que trataban de mantener la calma ante un Vozinha que parecía estar completamente desconcertado, sin poder caminar con normalidad luego del tremendo impacto.

Fuera de sí, el arquero comenzó a retirarse de la cancha claramente descoordinado por el golpe, y ante la espera del recambio, el árbitro revisó la jugada con el V.A.R. y tomó la decisión de expulsarlo, por lo que Cabo Verde quedó con nueve jugadores (el anterior había sido el mediocampista Patrick Andrade, expulsado en el minuto 21).

Josimar Vozinha y Sadio Mané son atendidos tras el choque de cabezas durante el partido entre Senegal y Cabo Verde por la Copa de Naciones de África. PIUS UTOMI EKPEI - AFP

Y no fue todo: casi enseguida, Mané recibió un rebote tras un tiro de esquina, se acomodó y clavó un fantástico derechazo que rozó en el travesaño, entró por el ángulo izquierdo y abrió el marcador del partido a favor de Senegal. El segundo gol llegaría durante el tiempo adicional, de Ahmadou Bamba Dieng.

Pero la acción no terminó allí: pasaron otros largos minutos en los que el V.A.R. revisó el gol de Mané por una supuesta infracción en ataque en otro sector del área. Finalmente, el árbitro argelino Lahlou Benbraham revisó las imágenes y consideró que no hubo falta, por lo que se confirmó el 1-0 anotado por la estrella de Liverpool. Antes de reanudarse el juego, Mané volvió a hacer gestos de sentirse mareado, y fue reemplazado de inmediato. Tras este incidente, el árbitro recibió duras críticas por no haber activado de inmediato los protocolos de posible conmoción cerebral tras el choque de cabezas.

Golazo de Mané

Eso sí: tanto Vozinha como Mané fueron trasladados de inmediato a un hospital de Bafoussam, sede del encuentro, donde fueron sometidos a estudios. Desde allí, ambos posaron para una foto que el astro de Liverpool posteó y en la que contó que “todo está bien” y agradece las muestras de preocupación.

Mané y Vozinha, juntos en el hospital, después del impactante choque de cabezas que protagonizaron Instagram

De esta manera, los senegaleses se meten en las semifinales de la Copa África y se medirán contra el vencedor del partido que se disputará el miércoles entre las selecciones de Mali y Guinea Ecuatorial.